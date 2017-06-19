Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов:
«Безопасность жителей в сезон лесных пожаров – на особый контроль!»

19 июня 16:10 Районы Безопасность Лесные пожары

Проведение муниципальными районами и городскими округами противопожарных мероприятий обсудили на оперативном совещании правительства региона под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова 19 июня.

По поручению главы региона руководитель областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров представил количественные показатели хода выполнения муниципалитетами противопожарных мероприятий.

Напомним, речь идёт об исполнении требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года:

  • обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесам, от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и прочего горючего материала на полосе шириной не менее 10 метров;
  • либо проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра.

Игорь Орлов отметил: на сегодняшний день только Виноградовский, Няндомский, Плесецкий и Приморский районы выполнили эти задачи в полном объёме.

Два района – Вельский и Пинежский – показывают очень низкий процент выполнения: 8,9 и 0,6.

Десять муниципалитетов до сих пор не предоставили информацию об объёмах необходимых противопожарных мероприятий и результатах их выполнения. Это Верхнетоемский, Коношский, Котласский, Каргопольский, Лешуконский, Мезенский, Онежский, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы.

— Займитесь работой по обеспечению безопасности жителей ваших территорий! – обратился к главам районов Игорь Орлов. – Буду лично отслеживать результативность мероприятий и реагировать на любое бездействие, в том числе – привлекая контрольно-надзорные органы.

Глава региона поручил Александру Уварову в ежедневном режиме предоставлять данные о ходе проведения муниципалитетами противопожарных мероприятий.

С начала этого сезона сотрудники Единого лесопожарного центра ликвидировали в лесах региона 14 возгораний, из них 13 на землях лесного фонда и одно на территории Кенозерского национального парка.

Общая площадь, пройденная огнём, составила около 36 гектаров.

Игорь Орлов обратил внимание на крупный пожар в Приморском районе. Площадь, пройдённая огнём к моменту ликвидации пожара, – 14 гектаров.

Глава региона настоятельно рекомендовал исполняющему обязанности главы Приморского района Юрию Елфимову совместно с компетентными структурами организовать работу по установлению причин возгорания, выявлению и привлечению к ответственности виновных.

Напомним, в лесах Поморья продолжает действовать особый противопожарный режим. Для нарушителей предусмотрены повышенные размеры административных штрафов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

19 июня

Совет Феде­ра­ции своим постан­ов­лени­ем под­дер­жал пред­ложе­ния Архан­гель­ской области

19 июня

Игорь Орлов: «Безо­пас­ность жите­лей в сезон лес­ных пожа­ров – на осо­бый кон­троль!»

19 июня

Игорь Орлов: «Рас­шире­ние авиа­марш­ру­тной сети – прио­рит­ет­ная задача»

16 июня

Игорь Орлов обсу­дил с экспе­ртами дета­ли дет­ской оздо­ро­ви­тель­ной кам­пан­ии-2017

16 июня

Обраще­ние с отхода­ми: в мин­леспро­ме Поморья соз­да­дут спе­циаль­ный отдел

15 июня

Бой­цовки снова в деле

15 июня

Борь­ба с лес­ными пожара­ми: бес­пил­от­ник «уви­дит» не толь­ко оча­ги, но и нару­шите­лей

14 июня

4,7 мил­ли­ар­да руб­лей наме­рен вло­жить «Газ­пром» в гази­фика­цию Архан­гель­ской области

14 июня

Игорь Орлов при­нял учас­тие в рабо­те Пре­зи­диу­ма Пар­ламе­нтс­кой Ассо­ци­ации Севе­ро-Запа­да

12 июня

Стать граж­дани­ном – в День России!

12 июня

Меж­дуна­род­ный тур­нир «Сог­ла­сие» объе­ди­нил жите­лей Поморья в День России

12 июня

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

12 июня

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём России

12 июня

Игорь Орлов про­вёл тра­дици­он­ную встре­чу с «район­ками»

10 июня

К 100-ле­тию Кот­ласа в горо­де откры­ты эко­парк и теат­раль­ный сквер

10 июня

Игорь Орлов: «В пла­нах – построить в Кот­ласе не толь­ко шко­лу, но и ещё один детсад»

10 июня

В Кот­ласе откры­лся уни­каль­ный меди­цин­ский центр

10 июня

Регион уве­ли­чи­ва­ет финан­сиро­ва­ние на под­гот­ов­ку райо­нов к зиме

10 июня

Игорь Орлов: «У Кот­ласа – яркая исто­рия и дос­той­ное будущее!»

Похожие новости

19 июня Губернатор

Игорь Орлов: «Безо­пас­ность жите­лей в сезон лес­ных пожа­ров – на осо­бый кон­троль!»

15 июня Губернатор

Борь­ба с лес­ными пожара­ми: бес­пил­от­ник «уви­дит» не толь­ко оча­ги, но и нару­шите­лей

29 мая Губернатор

В цен­тре вни­ма­ния – ноч­ные гонки у «Макси»

27 мая Губернатор

Игорь Орлов: «Зап­ад­ный сек­тор Аркти­ки – под надёж­ной защи­той погран­ич­ни­ков Поморья»

15 мая Губернатор

Игорь Орлов: «Опас­ность палов сухой травы – запредель­ная»

5 июня Губернатор

Игорь Орлов: «Впе­реди – боль­шая рабо­та по реали­за­ции сог­лаше­ний, дос­тигну­тых на ПМЭФ»

5 июня Районы

Игорь Орлов: «Надо быс­трее расп­ре­делить сред­ства муни­ципа­ли­те­там на ремонт дорог»

29 мая Губернатор

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

29 мая Губернатор

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

22 мая Губернатор

Игорь Орлов: «Выбо­ры про­шли откры­то и без нару­ше­ний»

15 мая Губернатор

Стро­итель­ство домов для рас­селе­ния «ава­рий­ки» – под кон­троль общест­вен­ни­ков и СМИ

15 мая Губернатор

Игорь Орлов приз­вал муни­ципа­ли­те­ты предс­та­влять свои ини­ци­ати­вы на феде­раль­ных площадках

15 мая Губернатор

Постра­дав­шей от пожара Пле­сец­кой биб­ли­оте­ке помо­гут с книгами

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия