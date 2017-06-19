Проведение муниципальными районами и городскими округами противопожарных мероприятий обсудили на оперативном совещании правительства региона под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова 19 июня.

По поручению главы региона руководитель областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров представил количественные показатели хода выполнения муниципалитетами противопожарных мероприятий.

Напомним, речь идёт об исполнении требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года:

обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесам, от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и прочего горючего материала на полосе шириной не менее 10 метров;



либо проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра.



Игорь Орлов отметил: на сегодняшний день только Виноградовский, Няндомский, Плесецкий и Приморский районы выполнили эти задачи в полном объёме.

Два района – Вельский и Пинежский – показывают очень низкий процент выполнения: 8,9 и 0,6.



Десять муниципалитетов до сих пор не предоставили информацию об объёмах необходимых противопожарных мероприятий и результатах их выполнения. Это Верхнетоемский, Коношский, Котласский, Каргопольский, Лешуконский, Мезенский, Онежский, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы.

— Займитесь работой по обеспечению безопасности жителей ваших территорий! – обратился к главам районов Игорь Орлов. – Буду лично отслеживать результативность мероприятий и реагировать на любое бездействие, в том числе – привлекая контрольно-надзорные органы.

Глава региона поручил Александру Уварову в ежедневном режиме предоставлять данные о ходе проведения муниципалитетами противопожарных мероприятий.

С начала этого сезона сотрудники Единого лесопожарного центра ликвидировали в лесах региона 14 возгораний, из них 13 – на землях лесного фонда и одно – на территории Кенозерского национального парка.

Общая площадь, пройденная огнём, составила около 36 гектаров.

Игорь Орлов обратил внимание на крупный пожар в Приморском районе. Площадь, пройдённая огнём к моменту ликвидации пожара, – 14 гектаров.

Глава региона настоятельно рекомендовал исполняющему обязанности главы Приморского района Юрию Елфимову совместно с компетентными структурами организовать работу по установлению причин возгорания, выявлению и привлечению к ответственности виновных.

Напомним, в лесах Поморья продолжает действовать особый противопожарный режим. Для нарушителей предусмотрены повышенные размеры административных штрафов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области