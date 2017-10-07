Игорь Орлов поздравил работников сельского хозяйства Поморья

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, кто неустанно трудится на земле – работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Почти треть населения Архангельской области так или иначе связана с аграрным сектором экономики. Основой сельского хозяйства в непростых северных условиях было и остаётся молочное животноводство. Несмотря на все сложности, нам есть чем гордиться: отрасль стабильно показывает высокие результаты в производстве молока. За этими результатами – серьёзный труд многих людей.

Для областной власти поддержка аграрного сектора всегда будет приоритетным направлением работы. Только в этом году сумма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области уже превысила 600 миллионов рублей. Правительство региона оказывает поддержку начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам в виде грантов на создание производства, на развитие семейных животноводческих ферм и кооперативов.

Уважаемые работники сельского хозяйства, ваш труд очень важен для развития экономики Архангельской области! От всей души желаю благополучия, оптимизма и победных результатов!

Губернатор Архангельской области И.А. Орлов