В Поморье торжественно открылось первенство России по лыжным гонкам

Первый соревновательный день первенства России по лыжным гонкам в Устьянах увенчала торжественная церемония открытия соревнований.

Для многих участников соревнований первенство России – первый серьёзный старт в спортивной карьере. Но пройдёт пять–шесть лет, и кто-то из них войдёт в состав национальной сборной России, будет участвовать в международных гонках, на равных бороться с лучшими лыжниками планеты. Однако память о гонках в Поморье останется навечно в сердцах ребят.

Именно поэтому организаторы постарались сделать торжественную церемонию открытия соревнований максимально эффектной и запоминающейся. Со сцены ребят приветствовала огромная птица «Малиновка» – неизменный талисман всех лыжных соревнований в Устьянском районе.

Со сцены ребят приветствовали руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, вице-президент региональной федерации лыжных гонок и биатлона Андрей Кузнецов, глава Устьянского района Алексей Хоробров.

Почётное право поднять флаг России было доверено победителям гонок свободным стилем: Екатерине Мегедь и Павлу Соловьеву. Затем в торжественной атмосфере чемпионам и призёрам первого дня соревнований были вручены медали и кубки.

Традиционно участников лыжных гонок организаторы удивляют разнообразными творческими номерами. Не стало исключением и первенство России. Ребят развлекали танцоры с песнями и плясками, умелые наездницы из местного конного клуба «Мезенка» и лучшие творческие коллективы Устьян. А завершилась торжественная церемония открытия зажигательной дискотекой.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области