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В Поморье объявлен региональный этап конкурса «Семейная реликвия»

17 января 18:15 Молодежь

С 1 января по 8 апреля 2017 года в Архангельской области проходит региональный этап конкурса творческих проектов «Моя семейная реликвия».

Соорганизатор конкурса в нашем регионе – «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе». Конкурсные работы принимаются до 31 марта текущего года. 

– Конкурс нацелен на приобщение подрастающего поколения к традициям семьи, общества, государства, изучение исторического и культурного наследия страны, воспитание отношения к семье, основанного на уважении и передаче  лучших традиций, – рассказал директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 7 до 30 лет.

Конкурс будет проходить в следующих возрастных группах: 

  • младшая школьная группа (с 7 до 12 лет);
  • старшая школьная группа (с 12 до 18 лет);
  • молодёжная группа (с 18 до 30 лет);
  • группа детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья с 7 до 30 лет.

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты в номинациях: сочинение, мультимедийная презентация или видеофильм.

Итоги регионального этапа конкурса подведут с 31 марта по 8 апреля 2017 года. Победители примут участие в межрегиональном этапе конкурса, который пройдёт в Москве с 8 апреля по 20 мая.

Подведение итогов и объявление победителей конкурса состоится в Москве путем публикации результатов на официальном сайте проекта до 30 мая 2017 года.

В прошлом году на конкурс поступило 136 творческих работ. 

Заявки принимают по адресу: 163004 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.118, офис 21 (на цифровых носителях) или по электронной почте: patriotcentre@yandex.ru с пометкой «Моя семейная реликвия».

Контактные телефоны: (8182) 211-254, (8182) 211-422. Координатор: Елена Анатольевна Корельская.  

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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