Росреестр организует «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

17 октября 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведёт «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.

Все обратившиеся смогут получить подробную информацию по следующим вопросам: как поступить в случае коррупционных проявлений в действиях работников при исполнении ими должностных обязанностей; о конфликте интересов в действиях (бездействии) работников и возможных путях его решения; о работе телефона доверия по вопросам противодействия коррупции в филиале ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и НАО.

Звонки будут принимать 17 октября с 10:00 до 12:00 по телефону: (8182) 21-53-67.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу