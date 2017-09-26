Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Росреестр организует «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

26 сентября 9:15 Борьба с коррупцией Госуслуги

17 октября 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведёт «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.

Все обратившиеся смогут получить подробную информацию по следующим вопросам: как поступить в случае коррупционных  проявлений в действиях работников при исполнении ими должностных обязанностей; о конфликте интересов в действиях (бездействии) работников и возможных путях его решения; о работе телефона доверия по вопросам противодействия коррупции в филиале ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и НАО.

Звонки будут принимать 17 октября с 10:00 до 12:00 по телефону: (8182) 21-53-67.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Общество

26 сентября

Рос­ре­естр органи­зу­ет «горя­чую линию» по воп­ро­сам про­тиво­дейс­твия коррупции

25 сентября

В Конош­ском и Пинеж­ском райо­нах избра­ны главы муни­ципаль­ных образо­ва­ний

25 сентября

На пер­венстве СЗФО по дзюдо коман­да Поморья завое­вала семь медалей

25 сентября

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

25 сентября

Спе­ци­алис­ты Цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи про­вели лек­ции для рабо­та­ющей молодёжи

25 сентября

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

25 сентября

Мин­транс Поморья и так­сомо­тор­ные ком­па­нии заклю­чат сог­лаше­ние

25 сентября

Само­воль­ные жилые постройки на зем­лях сель­хоз­назна­че­ния будут снесены

25 сентября

Усло­вия содер­жа­ния и тру­до­ус­тройства осуж­денных обсуди­ли на Общест­вен­ном сове­те при регио­наль­ном УФСИН

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

25 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

25 сентября

Форум «Язы­ко­вая полити­ка: общер­ос­сийс­кая экспе­ртиза» прой­дёт 3 октября в Москве

23 сентября

Иван Демен­тьев: «Фо­рум рабо­та­ющей моло­дёжи – откры­тая пло­щад­ка для новых проектов»

23 сентября

В Архан­гель­ске школь­ни­кам тор­жест­вен­но вру­чили пас­порта граж­дани­на России

22 сентября

Набе­реж­ная Седо­ва в Солом­бале: рабо­та идёт по графику

22 сентября

Есть урожай!

22 сентября

26 рей­дов про­вели архан­гель­ские желез­нодо­рож­ники в ходе месяч­ника безо­пас­ности

22 сентября

В Архан­гель­ске поздра­вили мил­ли­он­ного посети­теля МФЦ

22 сентября

Ломо­нос­ов­ские чте­ния дадут старт юби­лей­ным тор­жеств­ам в честь 80-ле­тия области

Похожие новости

26 сентября Общество

Рос­ре­естр органи­зу­ет «горя­чую линию» по воп­ро­сам про­тиво­дейс­твия коррупции

11 сентября Общество

Област­ное конт­ракт­ное аген­тство выдвига­ет законо­датель­ные ини­ци­ати­вы в сфере закупок

25 сентября Общество

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

25 сентября Общество

Само­воль­ные жилые постройки на зем­лях сель­хоз­назна­че­ния будут снесены

22 сентября Общество

В Архан­гель­ске поздра­вили мил­ли­он­ного посети­теля МФЦ

20 сентября Общество

При­ходи на Мар­гари­тин­ку и регист­ри­руй­ся в ЕСИА!

15 сентября Общество

Мин­комсвя­зи Рос­сии высоко оце­нило ини­ци­ати­ву Архан­гель­ской области

15 сентября Общество

Заяв­ка на охот­би­лет и раз­реше­ние на добы­чу дичи – в элект­ро­нном виде

14 сентября Общество

Рос­ре­естр: внед­ре­ние целе­вых моде­лей по улуч­ше­нию инвесткли­мата в Поморье идёт успешно

13 сентября Общество

Рос­ре­естр разъяс­ня­ет под­роб­ности «лес­ной амнис­тии» для граждан

12 сентября Общество

Более 950 севе­рян смог­ли офор­мить права на иму­щес­тво в дру­гих регио­нах Рос­сии, не поки­дая область

11 сентября Общество

Спе­ци­алис­ты Рос­ре­ес­тра отве­тят на воп­росы об опреде­ле­нии кадаст­ро­вой стоимости

30 августа Общество

Севе­рян приг­лаша­ют на веби­нар «Стра­ху­ем авто: ОСАГО и КАСКО»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия