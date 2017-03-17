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Новруз-байрам в Архангельске отметили большим концертом

17 марта 18:20 Межнациональные отношения
Праздничным подарком для зрителей концерта «Новруз-барйам» стало выступление артистов из Азербайджана
Праздничным подарком для зрителей концерта «Новруз-барйам» стало выступление артистов из Азербайджана

Новруз-байрам – праздник нового года у иранских и тюркских народов. Он связан с приходом весны и обновлением природы.

Национальная традиция всех азербайджанцев – широко и ярко отмечать Новруз, одаривать людей «праздничной долей» – новрузпайы, преподносить соседям и друзьям хонча – корзину, наполненную национальными лакомствами.

По инициативе региональной общественной организации «Азербайджанская диаспора Архангельской области» в Архангельском городском культурном центре прошел большой праздничный концерт.

Перед началом вечера от имени губернатора Архангельской области гостей праздника приветствовал заместитель губернатора по внутренней политике – руководитель администрации губернатора и правительства области Алексей Андронов.

— Поморье – многонациональный регион, который стал общим домом для многих народов. В основе межнационального согласия лежит уважение к людям разных национальностей. Не случайно празднование Новруза напоминают нам о традиции сохранения памяти о своих предках, об уважительном отношении к старшему поколению, согласии в каждой семье и помощи всем нуждающимся, – сказал Алексей Андронов.

Руководитель азербайджанской диаспоры Архангельской области Тарлан Гасымов поздравил всех собравшихся с весенним праздником, пожелав всем мира, созидательного труда и процветания.

— Сегодня азербайджанская диаспора – одна из самых многочисленных в регионе. Многие азербайджанцы живут здесь не один десяток лет и любят Архангельскую область как свою родину, – сказал Тарлан Гасымов. 

В 2016 году взаимодействие Республики Азербайджан и Архангельской области вышло на новый уровень: делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым побывала в Баку, где были проведены ряд переговоров о торгово-эконмическом и культурном сотрудничестве.

Праздничным подарком для зрителей концерта «Новруз-барйам» стало выступление артистов из Азербайджана, а также номера исполнителей из Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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