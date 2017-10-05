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Городская среда: в Поморье благоустроены 83 территории и девять парков

5 октября 9:30 Общество Архангельск Комфортная городская среда Северодвинск

Промежуточные итоги реализации в Поморье федерального проекта по формированию комфортной городской среды обсудили на очередном заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова.

Участие в совещании приняли представители профильных ведомств правительства региона, областного Собрания депутатов и муниципальных образований.

— Формирование комфортной городской среды – это приоритетный федеральный проект, направленный на улучшение условий жизни людей в городах, посёлках, деревнях, – отметил Андрей Шестаков. – Его реализация на территориях муниципальных образований Поморья находится под самым пристальным вниманием губернатора Игоря Орлова. Правительство области в ежедневном режиме ведёт мониторинг ситуации.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, на сегодняшний день в полном объёме завершено благоустройство девяти парков, 61 дворовой и 22 общественных территорий.

В ходе мониторинга выявлено отставание по выполнению графика работ в Архангельске, Северодвинске, а также Коношском, Каргопольском, Ленском, Плесецком, Красноборском и Шенкурском районах.

На заседании рабочей группы заслушали отчёты глав муниципальных образований, которые не выдерживают графики реализации проектов. На всех объектах работы продолжаются. Основная масса мероприятий должна быть завершена к концу октября.

Кроме того, вновь была акцентирована тема о своевременном внесении муниципалитетами необходимой информации в ГИС ЖКХ.

Напомним, на прошлом заседании рабочей группы представителям муниципальных образований разъяснили: на основе данных, внесённых в ГИС ЖКХ, федеральный центр формирует рейтинг регионов, что найдёт своё отражение при распределении средств на реализацию проекта в 2018 году.

Муниципалитеты провели значительную работу в этом направлении, однако одна из позиций – «подведение итогов общественного обсуждения проектов правил благоустройства поселений» – не закрыта в полном объёме.

Так, Шенкурский район по этому пункту не предоставил никаких данных. На информацию, внесённую Северодвинском, Вельским и Устьянским районами, поступили замечания.

Андрей Шестаков настоятельно рекомендовал главам этих муниципалитетов устранить все недочёты в кратчайшие сроки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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