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Самый «солнечный» фестиваль стартовал в столице Поморья

2 июня 16:30 80-летие Архангельской области Образование События

В столице Поморья стартовал XVI областной фестиваль детского творчества «Солнечный круг». Свои таланты во Дворце детского и юношеского творчества демонстрируют воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Более 400 юных северян приехали в Архангельск, чтобы принять участие в этом творческом турнире.

Его организатором традиционно выступает министерство образования и науки Поморья. Впервые подобный праздник прошёл в 2002 году, тогда он назывался «Весенняя капель». Ему на смену пришел «Солнечный круг».

В этом году тема фестиваля звучит так: «Край наш поморский могуч и прекрасен!» – праздник приурочен к 80-летию Архангельской области.

Конкурсных номинаций – шесть:

  • изобразительное искусство;
  • декоративно-прикладное творчество;
  • художественное слово;
  • хореографическое искусство;
  • вокальное искусство;
  • инструментальное искусство.

— С 2012 года в нашем фестивале принимают участие ребята, у которых есть ограничения по здоровью. Впрочем, каждое их выступление доказывает, что для творчества преград нет, – отметил во время торжественной церемонии открытия министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Хочу поздравить всех участников «Солнечного круга» с наступившими летними каникулами и пожелать удачи на конкурсе!

Церемония награждения победителей и призёров состоится 3 июня в 11:00 во Дворце детского и юношеского творчества (наб. Северной Двины, д. 73).

Приглашается пресса.

Министерство образования и науки Архангельской области

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