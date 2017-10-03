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Игорь Орлов:
«Уверен, новое поручение Президента Александр Цыбульский выполнит достойно»

3 октября 13:00 Общество Арктика

Вчера полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов представил в Нарьян-Маре временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

На мероприятии присутствовали члены администрации НАО, депутаты окружного Собрания, руководители муниципальных образований и территориальных подразделений федеральных органов власти.

Николай Цуканов напомнил, что прежний губернатор Игорь Кошин досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Полпред зачитал указ Президента о назначении Александра Цыбульского врио губернатора и отметил, что НАО – это особый регион, в рамках программы социально-экономического развития Арктики он выделен в отдельную опорную зону. В этой связи полпред уверен, что руководству округа необходимо активно участвовать в работе Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Александр Цыбульский подчеркнул, что расценивает доверие Президента как большую честь. Основной своей задачей он видит динамичное развитие округа и повышение качества жизни людей. Среди первоочередных мер – принятие максимально сбалансированного бюджета и подготовка к зимнему отопительному сезону.

— Я вижу своей задачей максимальную диверсификацию экономики региона. Думаю, что не открою тем самым Америку, и эта задача является основной. Постараюсь максимально эффективно использовать имеющийся федеральный опыт. Мне кажется, что у региона есть большой потенциал, чтобы войти в различные федеральные программы и использовать большее, чем сейчас, число федеральных инструментов, – отметил Александр Цыбульский.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, назначение Александр Цыбульского – важное и позитивное событие и для нашего региона.

 – Архангельская область и НАО – арктические регионы, которые имеют огромный потенциал для развития в интересах России и её граждан. За два года сотрудничества с Александром Цыбульским в ранге заместителя министра экономического развития мы не раз активно взаимодействовали в проектах международного сотрудничества, но особенно значимыми были решения и сотрудничество по вопросам, связанным с развитием Арктической зоны России, с проведением в Архангельске форума «Артика – территория диалога». Уверен, что новое поручение Президента Александр Витальевич выполнит достойно, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. –  Желаю ему терпения, мужества и сил.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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