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Бесплатные советы для молодых бизнесменов – в областном «Доме молодёжи»

15 февраля 12:00 Бизнес Молодежь

Консультации для начинающих бизнесменов проводят специалисты федеральной программы «Ты – предприниматель».

Одним из самых актуальных вопросов, который задают начинающие предприниматели, активно использующие для продвижения и продажи своих товаров и услуг через интернет, – применение кассового аппарата. Эксперты напоминают: с 1 июля 2018 года вводится подключение онлайн-кассы для расчётов в интернете, благодаря использованию которой покупатель будет получать чек на электронную почту.

Напоминаем, что бесплатную практическую консультацию имеют право получить бизнесмены в возрасте до 30 лет по предварительной записи на сайте программы «Ты – предприниматель». Проект реализуется при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.

Консультации проходят по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 269/ул. Ф. Шубина, д. 9 (областной Дом молодёжи), каб. 207. Телефон для справок: (8182) 62-94-29.

Пресс-служба программы «Ты – предприниматель» в Архангельской области

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