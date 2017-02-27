В Архангельской области состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по пресечению правонарушений в сфере лесопользования и оборота древесины

В совещании приняли участие заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников, заместитель председателя правительства региона Евгений Фоменко, министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, представители департамента лесного хозяйства СЗФО, регионального управления МВД, Росимущества, Росприроднадзора, таможни, налоговой службы и РУФСБ.

Участники обсудили необходимость разработки нормативно-правовой базы по вопросу перемещения, хранения и реализации древесины, изъятой у «чёрных лесорубов».

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Поморья Константин Доронин, в 2016 году было проведено 399 рейдов, в том числе 55 – совместно с полицией. Выявлено 10 нарушений действующего законодательства при перевозке древесины.

Проблема в том, что изъятый у подозреваемых лес до решения суда не может быть реализован и должен где-то храниться. При этом у правоохранительных органов такие возможности отсутствуют, поскольку данные затраты выходят за пределы выделяемых финансовых ассигнованиё, а у лесников нет соответствующих полномочий.

По сложившейся практике древесина предается на ответственное хранение самим подозреваемым. В итоге она долгое время находится под открытым небом и утрачивает часть своих товарных качеств.

В ходе обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что решением проблемы может стать отнесение древесины к скоропортящемуся товару. Это позволит реализовывать изъятый лес практически сразу после возбуждения уголовного дела, либо заведения дела об административном правонарушении. Так уже делается с продуктами питания.

В случае признания лесопользователя виновным, деньги от реализации древесины в полном объеме поступят в пользу государства. Если же суд оправдает подозреваемого, то средства пойдут на его счёт.

Также комиссия обсудила проблему реализации леса, вырубленного при очистке площадок, где планируется вести строительство, проводить геологические изыскания, а также о древесине, заготовленной при обслуживании ЛЭП и в других подобных случаях.

Как отметил Константин Доронин, сегодня организации, которые ведут такие работы, уведомляют органы государственной власти в сфере лесных отношений об объеме и породном составе вырубаемой древесины, и складируют ее в местах проведения работ.

После этого Росимущество выставляет лес на аукцион, однако большая его часть так и остается в местах заготовки. У потенциальных покупателей просто нет возможности собирать древесину с отдалённых участков. В итоге штабели сушняка начинают представлять угрозу безопасности лесных угодий, в том числе пожарной.

Решение видится в том, чтобы внести изменение в законодательство, предусмотрев реализацию данной древесины её заготовителям по договорам купли-продажи для собственных нужд, то есть без аукциона. В этом случае лесопользователям будет выгодно самим вывозить и продавать лес, а налоги с полученной прибыли пополнят бюджет.

Заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников поручил представителям профильных ведомств подготовить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативно-правовые акты для обсуждения инициатив на сессии областного Собрания депутатов, а также в рамках Дней Архангельской области в Совете Федерации ФС РФ.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области