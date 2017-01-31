Новостройки на Московском: тысяча квартир для расселения «аварийки»

Объекты строительства, возводимые по программе переселения из аварийного жилья в Архангельске, осмотрели депутаты Государственной Думы.

Елена Вторыгина и Андрей Палкин посетили стройку в рамках парламентского надзора за реализацией масштабной социальной программы.

Новостройки на Московском проспекте будут введены в эксплуатацию в 2017 году и добавят в жилфонд Архангельску тысячу квартир. Возводят дома два подрядчика: «Архангельскгражданреконструкция» и «СУОР» из Чебоксар.

На площадке «АГР» темп высокий, результат виден, работа идет в графике, отметили парламентарии. Кстати, напротив стоят два новеньких дома, построенных этой же компанией всего за год.

— Такая работа вызывает гордость за Архангельскую область и демонстрирует готовность региона на высоком уровне исполнять программы федерального значения, – высказала свое мнение Елена Вторыгина.

Строительство четырёх домов, которое ведёт компания «СУОР» идёт не такими быстрыми темпами. Но в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области эти объекты – на особом контроле.

– С руководством подрядной организации утверждён план-график, за выполнением которого очень жёстко следят специалисты главного управления капитального строительства, – пояснил глава регионального ведомства Михаил Яковлев. – Объект настолько важен для областного центра, что у подрядчика нет ни тени сомнения, что он должен быть введён в срок и с надлежащим качеством.

В ходе обсуждения деталей обустройства расширяющегося микрорайона депутаты и строители обсудили включение в программу развития Архангельска как областного центра планов строительства здесь детсада и школы.

Также была отмечена необходимость увеличения протяжённости Московского проспекта и улицы Карпогорская для лучшей транспортной доступности новостроек.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области