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Как попасть в «Артек» или «Орлёнок»?

13 марта 15:00 Общество

Министерство образования и науки Архангельской области напоминает, что информация о порядке отбора и направления юных северян в детские центры «Орлёнок», «Смена» и «Артек» опубликована на официальном сайте правительства области. 

Путёвки в федеральные детские образовательно-оздоровительные центры «Артек», «Орленок» и «Смена» предоставляются в качестве поощрения. Их распределение осуществляется областной межведомственной комиссией.

В межведомственную комиссию необходимо предоставить пакет документов, включающий, в том числе, ходатайство муниципального органа управления образованием, характеристику с места учёбы и копии грамот, дипломов, удостоверений о присвоении званий и т.д. регионального, общероссийского или международного уровня.

Напомним, путёвки в федеральные детские центры предоставляются бесплатно. Пребывание детей, дополнительные развивающие и образовательные программы обеспечиваются из федерального бюджета.

Расходы, связанные с сопровождением и доставкой организованных детских групп в федеральные детские образовательно-оздоровительные центры, осуществляются родителями (либо законными представителями детей).

Более подробную информацию о порядке отбора и необходимых документах можно получить в справочнике документов министерства образования и науки Архангельской области в разделе «Региональное взаимодействие с всероссийскими (международными) детскими центрами».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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