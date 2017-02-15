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Изменения в бюджет-2017: дополнительные деньги направят на дороги и сельское хозяйство

15 февраля 16:15 Бюджет Законотворчество

Законопроект об изменениях и дополнениях в региональный бюджет-2017, внесённый губернатором Игорем Орловым, был рассмотрен и принят сразу в двух чтениях.

Выступая перед депутатами, министр финансов Архангельской области Елена Усачева отметила, что корректировки областного бюджета текущего года связаны с изменением ряда позиций налогового законодательства, уточнением размеров трансфертов из федерального бюджета, а также включением переходящих остатков прошлого года.

В частности, дополнительная сумма федеральных трансфертов составила почти 1,3 миллиарда рублей. Еще более 500 миллионов рублей – остатки средств на конец года, не имеющие целевого назначения.

Дополнительные средства распределены следующим образом:

  • 150 млн рублей – на предоставление муниципалитетам субсидий на переселение граждан из аварийного жилья;
  •  52 млн рублей – на обеспечение инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для расселения из аварийного жилья в Архангельске, Коношском и Онежском районах;
  • 340 млн рублей – на увеличение областного дорожного фонда;
  • 32 млн рублей – на ремонт и содержание дорог областного центра для подготовки к международному форуму «Арктика-территория диалога»;
  •  43 млн рублей – на софинансирование федеральных субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Отметим, цель соответствующего федерального проекта – привести общественные пространства  российских городов в достойный вид;
  •  1,2 млрд рублей направляется на обслуживание государственного долга.

Кроме того, в рамках второго чтения законопроекта принят ряд поправок, которыми в областном бюджете отражены субсидии из федерального бюджета и другие межбюджетные трансферты на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Эти средства также направлены на реализацию значимых для области мероприятий.

Так, более 68 миллионов рублей направлены на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбале, 148 миллионов рублей – на продолжение ремонта здания Архангельского театра кукол. Более 7,5 миллиона рублей выделено на развитие материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Более 150 миллионов рублей пойдут на реализацию мероприятий в рамках государственной программы развития аграрной отрасли и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Это субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение продуктивности в сфере молочного скотоводства и возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК.

Более чем на 346 миллионов рублей увеличен за счёт федеральных трансфертов региональный дорожный фонд. Эти средства предполагается направить на завершение реконструкции автомобильной дороги Брин-Наволок–Каргополь–Вытегра. Также средства будут выделены на строительство подъездов к селу Шеговары и деревне Никифоровская в Шенкурском районе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Комментарии

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области

Изменения и дополнения в областной бюджет внесены по результатам системной работы с правительством Российской Федерации. Этот процесс будет продолжен: мы планируем, что уже на мартовской сессии будут рассмотрены вопросы, связанные с распределением дополнительных федеральных средств, направленных на благоустройство городской среды в муниципальных образованиях Архангельской области. По предварительным данным, нашей области в рамках проекта по благоустройству будет выделено около 300 миллионов рублей.

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