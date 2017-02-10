В Поморье проанализируют избыточные меры по изъятию детей из семей

Соответствующую рабочую группу возглавила региональный уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова.

Напомним, что поручение о проведении всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семей дал Президент Владимир Путин.

— Мы будем рассматривать все случаи резонансного характера по изъятию детей В состав рабочей группы вошли представители региональных министерств, УМВД России по Архангельской области, православной церкви и мусульман, общественники, адвокаты, учёные.и необоснованному вмешательству в семью, а также ситуации, связанные с нарушением прав ребёнка, – сообщила детский уполномоченный Ольга Смирнова. – Разбор таких ситуаций будет проходить с участием конкретных специалистов, сопровождающих семьи.

Рабочая группа будет проводить детальный анализ деятельности органов, уполномоченных на осуществление мероприятий по изъятию детей, экспертизу проведённых мероприятий. Эксперты выработают предложения по предотвращению таких случаев. Планируется и подготовка законодательных и организационных мер по совершенствованию существующей практики.

– При применении этой крайней меры важно соблюсти баланс – сохранить семью, но при этом предотвратить трагедию, – отметила начальник отдела семейной политики министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Колпакова.

По словам члена Общественного совета при уполномоченном при Президенте России по правам ребенка Татьяны Рихтер, беспокойство родителей вызывают проекты и обучающие программы по применению опыта ювенальной юстиции западного образца.

Как сообщила Ольга Смирнова, нужно заниматься профилактикой, организацией работы с конкретными семьями, а не карательными мерами. Приоритет должен отдаваться кровной семье, оказанию помощи в преодолении неблагополучия в ней. При этом нельзя забывать о ребёнке, чья жизнь и здоровье должны находиться под особой защитой.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области