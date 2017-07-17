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Лагерь «Вдохновение» помогает детям Левобережья

17 июля 15:10 Общество Семья
Лагерь будет работать до 26 июля
Лагерь будет работать до 26 июля

В Архангельском центре помощи семье и детям работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Вдохновение» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей, находящихся в социально опасном положении.  

Лагерь будет работать до 26 июля. В нём отдохнут и получат заряд бодрости 30 юных жителей Исакогорского и Цигломенского округов областного центра. 

Специально для лагеря была разработана комплексная программа «Последний герой».  Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. Приобретённые в течение лагерной смены творческие навыки и умения дети эффективно перенесут на учёбу и повседневную жизнь.

Лагерь организован в рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2018 годы)».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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