Лагерь «Вдохновение» помогает детям Левобережья

В Архангельском центре помощи семье и детям работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Вдохновение» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

Лагерь будет работать до 26 июля. В нём отдохнут и получат заряд бодрости 30 юных жителей Исакогорского и Цигломенского округов областного центра.

Специально для лагеря была разработана комплексная программа «Последний герой». Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. Приобретённые в течение лагерной смены творческие навыки и умения дети эффективно перенесут на учёбу и повседневную жизнь.

Лагерь организован в рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2018 годы)».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области