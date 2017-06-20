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Зрители рок-фестиваля «Мост» смогли проверить свою финансовую грамотность

20 июня 13:00 Финансовая грамотность

Более 700 гостей фестиваля «Мост», который проходил на острове Краснофлотский, посетили «Территорию финансовой грамотности».

Самой большой популярностью среди зрителей пользовалась финансовая «дженга». Прежде чем сделать ход в игре, участники должны были ответить на вопрос, касающийся правил финансовой безопасности: как правильно выбрать банк, выгодно ли пользоваться услугами МФО, о чем нужно помнить при пользовании банковской картой, или сложить «финансовую» анаграмму.

С неменьшим удовольствием поклонники музыки складывали «Стену финансовой защиты»: выбирали фразы, относящиеся к одному из шести финансовых продуктов, и аргументировали свой выбор.

Каждый участник прошел экспресс-тестирование, проверив свой уровень финансовой грамотности, и получил призы с символикой проекта.

Прежде чем вернуться к музыкальной составляющей фестиваля, гости фотографировались с арт-объектом – собакой Фиником, являющейся символом всероссийской программы повышения финансовой грамотности.

«Территория финансовой грамотности» проводилась в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется с 2014 года.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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