Зрители рок-фестиваля «Мост» смогли проверить свою финансовую грамотность

Более 700 гостей фестиваля «Мост», который проходил на острове Краснофлотский, посетили «Территорию финансовой грамотности».

Самой большой популярностью среди зрителей пользовалась финансовая «дженга». Прежде чем сделать ход в игре, участники должны были ответить на вопрос, касающийся правил финансовой безопасности: как правильно выбрать банк, выгодно ли пользоваться услугами МФО, о чем нужно помнить при пользовании банковской картой, или сложить «финансовую» анаграмму.

С неменьшим удовольствием поклонники музыки складывали «Стену финансовой защиты»: выбирали фразы, относящиеся к одному из шести финансовых продуктов, и аргументировали свой выбор.

Каждый участник прошел экспресс-тестирование, проверив свой уровень финансовой грамотности, и получил призы с символикой проекта.

Прежде чем вернуться к музыкальной составляющей фестиваля, гости фотографировались с арт-объектом – собакой Фиником, являющейся символом всероссийской программы повышения финансовой грамотности.

«Территория финансовой грамотности» проводилась в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется с 2014 года.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области