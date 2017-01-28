В ходе рабочего визита в Мирный губернатор Игорь Орлов провел встречу с участниками военно-патриотического движения «Юнармия».

Пилотной площадкой для реализации этого значимого патриотического проекта, поддержанного Министерством обороны и Президентом России, в городе стала средняя образовательная школа № 1.

Преподаватель ОБЖ, подполковник в отставке Александр Маценок доложил губернатору о работе с юными мирянами. По его словам, юнармия в школе призвана систематизировать патриотическое движение, увлечь обучающихся военной тематикой и воспитать в них высокую гражданскую ответственность.

Первыми в ряды движения вступили восьмиклассники. Сегодня в юнармии Мирного – 42 бойца. Руководство космодрома «Плесецк» и школы разработало совместный план воспитания ребят, который включает в себя не только морально-нравственный и физический аспекты, но и военный блок: юнармейцы проходят подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ.

Еженедельные занятия организованы как в школе, так и на базе космодрома и строятся по принципу: изучил теоретически – отработай практически. Юнармейцы проходят строевую, физическую, огневую подготовку, изучают историю и боевые традиции ВС РФ, знакомятся с распорядком и укладом армейской жизни и историей России. Ребята также вовлечены в активную общественную работу: взаимодействуют с ветеранами космодрома, депутатским корпусом и учащимися школы.

— Юнармия – не просто благое дело, а государственная политика. Задачи по развитию движения, возрождению добрых армейских традиций, воспитанию в подрастающем поколении чувства патриотизма и гражданской ответственности поставлены высшим руководством страны. Без объединения общества, консолидации опыта и усилий наших ветеранов, военных, неравнодушных жителей области решить их было бы невозможно, – подчеркнул глава региона.

Начальник Первого государственного испытательного космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук предложил юнармейцам стать постоянными участниками парада 9 мая, а глава региона Игорь Орлов пригласил ребят вступить в ряды праздничного шествия в Архангельске.

В завершение встречи юнармейцы наглядно продемонстрировали, чему научились за минувший год: прошли строем, показали комплекс рукопашного боя и других упражнений, а затем приняли участие в коллективном фото с главой региона.

— Здорово, что у вашей школы есть свой, особенный ориентир. Уверен, каждый из вас вырастет патриотом родной земли и нашей большой страны, а юнармия станет серьезным региональным проектом, – заключил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области