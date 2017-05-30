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Стартовал конкурс для журналистов «Семья и будущее России»

30 мая 18:10 Семья

Фонд Андрея Первозванного в четвёртый раз проводит всероссийский конкурс для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ «Семья и будущее России».

Конкурс проводится в рамках всероссийской программы «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки».

Задачи конкурса – поощрить профессиональную деятельность журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства и стимулировать систематическое обращение журналистов и СМИ к семейной тематике. С этой целью оргкомитет определил, что в каждой конкурсной заявке должно быть представлено не менее 10 работ на семейную тематику.

В этом году в творческом состязании могут принять участие авторы или авторские коллективы, представленные телевизионной или радиовещательной компанией, редакцией печатного издания или интернет-СМИ, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в период с 15 июля 2016 года до 15 июля 2017 года.

Общий призовой фонд составляет 1 000 000 рублей и будет распределён между двумя группами лауреатов: I группа – федеральные и региональные СМИ; II группа – муниципальные и иные СМИ.

Конкурс проводится в четырёх номинациях: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 25 июля 2017 года.

1 сентября будут объявлены 80 финалистов, которые будут приглашены в октябре в Москву на церемонию награждения.

В 2017 году оргкомитет изменил количество финалистов конкурса в рамках номинаций: в финал конкурса выйдут 10 радиожурналистов, 10 журналистов интернет-СМИ, 40 журналистов печатных СМИ и 20 телевизионных журналистов.

Отметим, что для финалистов конкурса Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова проводит двухдневную конференцию, которая включает в себя круглый стол по обмену опытом и мастер-классы ведущих специалистов медиа-отрасли.

Заполнить анкету участника, а также получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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