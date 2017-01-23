Нарушитель оштрафован на 80 тысяч рублей за аварийный сброс сточных вод в Сольвычегодске

Специалисты управления госнадзора министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области провели административное расследование в отношении ООО «Красавинские электротеплосети».

Основанием стала информация, поступившая от жителей Котласского района, о сбросе в Сольвычегодске сточных вод без очистки в болото Гагарье, а также аварийных сбросах в реку Овёнка.

По поручению министра природных ресурсов и ЛПК региона Константина Доронина для разъяснения ситуации в Сольвычегодск выехали эксперты областного Центра по охране окружающей среды (подведомственного учреждения минлеспрома).

— В ходе расследования выявлены нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в болото Гагарье, также подтвердился факт аварийного сброса в Овёнку во время поломки канализационно-насосной станции, – отметил Константин Доронин.

ООО «Красавинские электротеплосети» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты».

Сумма штрафа составила 80 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес организации министерство направило представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению.

Информация также передана в прокуратуру Котласского района.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области