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В Приморском районе прошёл межнациональный фестиваль культур

29 мая 18:30 80-летие Архангельской области Общество Межнациональные отношения

В приморской Лявле состоялось яркое культурное событие: традиционный съезжий праздник «Николин день».

Традицию проводить в Лявле праздник, посвящённый одному из самых почитаемых святых русского Севера возродили 15 лет назад. Уже второй раз праздник проходит в новом межнациональном формате, в этом году он был посвящён 80-летию Архангельской области.

Праздник собрал представителей Мезенского, Пинежского  и Лешуконского землячеств, его участниками стали гости из Украины, Узбекистана, Туркменистана, Индонезии, Индии, Перу, сообщает пресс-служба администрации Приморского района.

Среди гостей праздника  – глава Приморского района Валентина Рудкина, заместитель председателя областного Собрания депутатов Юрий Сердюк, председатель совета национальностей Архангельска и Архангельской области Рим Калимулин.

— В Приморском районе успешно реализуется стратегия государственная национальной политики: создан и активно работает муниципальный Совет по делам национальностей, проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия. Одним из таких событий стал и «Николин день», – отметил директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев.  

Начался праздник с богослужения и крестного хода в храме Успения Пресвятой Богородицы. Затем на главной площадке праздника прошел концерт мастеров художественной самодеятельности, творческих коллективов национальных диаспор и  землячеств.

Гости могли отведать национальные блюда и получили уроки национального творчества на мастер-классах. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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