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СМИ приглашают принять участие в круглом столе по освещению темы семьи и детства

23 июня 12:45 Семья

Существует ли в обществе запрос на освещение темы семьи и детства? Как грамотно писать об этом, чтобы формировать уважение к семейным ценностям? Каков портрет семьи в современной прессе? Какая поддержка необходима СМИ?

Эти и другие вопросы обсудят за круглым столом «Опыт и перспективы реализации региональной семейно-ориентированной информационной политики», который состоится 27 июня в 13:30 в пресс-центре телерадиокомпании «Поморье».

Мероприятие пройдет в рамках визита делегации «Фонда Андрея Первозванного» в Архангельск.

В круглом столе примут участие представители агентства по печати и СМИ Архангельской области, регионального министерства образования и науки, «Фонда Андрея Первозванного», кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ, уполномоченные по правам ребенка из Архангельской области и Санкт-Петербурга, журналисты региональных и муниципальных СМИ.

Приглашается пресса. Аккредитация по телефону (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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