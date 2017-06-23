СМИ приглашают принять участие в круглом столе по освещению темы семьи и детства

Существует ли в обществе запрос на освещение темы семьи и детства? Как грамотно писать об этом, чтобы формировать уважение к семейным ценностям? Каков портрет семьи в современной прессе? Какая поддержка необходима СМИ?



Эти и другие вопросы обсудят за круглым столом «Опыт и перспективы реализации региональной семейно-ориентированной информационной политики», который состоится 27 июня в 13:30 в пресс-центре телерадиокомпании «Поморье».

Мероприятие пройдет в рамках визита делегации «Фонда Андрея Первозванного» в Архангельск.

В круглом столе примут участие представители агентства по печати и СМИ Архангельской области, регионального министерства образования и науки, «Фонда Андрея Первозванного», кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ, уполномоченные по правам ребенка из Архангельской области и Санкт-Петербурга, журналисты региональных и муниципальных СМИ.

Приглашается пресса. Аккредитация по телефону (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области