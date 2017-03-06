Муниципальные программы по работе с молодёжью получат поддержку

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области подвело итоги конкурса муниципальных программ по работе с молодёжью.
Конкурсная комиссия оценивала 25 программ, представленных городскими округами, районами, сельскими и городскими поселениями.
По итогам конкурса муниципальные образования, чьи программы стали победителями, получат субсидии из средств областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)».
Конкурс проводился по четырем номинациям. По итогам оценки субсидии получат:
Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил:
Конкурс муниципальных программ по работе с молодежью проводится с 2009 года. В прошлом году в нем участвовало 20 программ. Участие в конкурсе дает возможность муниципалитетам привлечь средства областного бюджета на организацию работы с молодежью. «Активно участвующие в конкурсе программ муниципальные образования получали субсидии из областного бюджета неоднократно. Так, трижды получали субсидию в номинации «Лучшая программа городского округа» Северодвинск и город Котлас. Победителями в номинации «Лучшая программа муниципального района» трижды становились Вельский и Онежский районы, дважды – Приморский, Устьянский Холмогорский, Пинежский и Лешуконский районы».
В номинации «Лучшая программа городского поселения» эксперты четыре раза высоко оценивали программу муниципального образования «Вельское», а в номинации «Лучшая программа сельского поселения» уже в четвертый раз лучшими стали программы муниципальных образований «Борецкое» и «Ростовско – Минское».
— Поздравляем победителей и желаем успешной реализации программ! – заявил Григорий Ковалёв.