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Муниципальные программы по работе с молодёжью получат поддержку

6 марта 16:30 Молодежь

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области подвело итоги конкурса муниципальных программ по работе с молодёжью. 

Конкурсная комиссия оценивала 25 программ, представленных городскими округами, районами, сельскими и городскими поселениями. 

По итогам конкурса муниципальные образования, чьи программы стали победителями, получат субсидии из средств областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)».

Конкурс проводился по четырем номинациям. По итогам оценки субсидии получат:

  • в номинации «Лучшая программа городского округа» – муниципальное образование «Город Новодвинск» 300 тысяч рублей;
  • в номинации «Лучшая программа муниципального района» – муниципальные образования «Онежский муниципальный район» и «Устьянский муниципальный район» по 150 тысяч рублей;
  • в номинации «Лучшая программа городского поселения» – муниципальное образование «Березниковское» Виноградовского района 100 тысяч рублей;
  • в номинации «Лучшая программа сельского поселения» – муниципальные образования «Ростовско-Минское» Устьянского района, «Борецкое» и «Шидровское» Виноградовского района по 50 тысяч рублей.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил:

Конкурс муниципальных программ по работе с молодежью проводится с 2009 года. В прошлом году в нем участвовало 20 программ. Участие в конкурсе дает возможность муниципалитетам привлечь средства областного бюджета на организацию работы с молодежью. «Активно участвующие в конкурсе программ муниципальные образования получали субсидии из областного бюджета неоднократно. Так, трижды получали субсидию в номинации «Лучшая программа городского округа» Северодвинск и город Котлас. Победителями в номинации «Лучшая программа муниципального района» трижды становились Вельский и Онежский районы, дважды – Приморский, Устьянский Холмогорский, Пинежский и Лешуконский районы».

В номинации «Лучшая программа городского поселения» эксперты четыре раза высоко оценивали программу муниципального образования «Вельское», а в номинации «Лучшая программа сельского поселения» уже в четвертый раз лучшими стали программы муниципальных образований «Борецкое» и «Ростовско – Минское».

— Поздравляем победителей и желаем успешной реализации программ! – заявил Григорий Ковалёв.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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