Молодёжный культурный центр «Луч» соберёт добровольцев со всей области

Школа актива посвящена празднованию 80-летия Архангельской области и проведению в России XIX всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

С 24 по 26 марта в молодёжном культурном центре «Луч» пройдёт IV открытая архангельская молодёжная добровольческая школа актива «Старт», которая соберет неравнодушных молодых людей, готовых стать волонтёрами, и тех, кто уже ими является.

Цель школы – содействие развитию добровольческого движения. Ребята примут участие в тренингах и мастер-классах, узнают много нового о различных добровольческих проектах и организациях городского, областного и всероссийского уровня, научатся работать в команде. В рамках школы пройдёт дискуссионная площадка «Доброволец: плюсы и минусы».

Школа актива посвящена празднованию 80-летия Архангельской области и проведению в России XIX всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Сквозной темой мероприятия станет «Год экологии в России». Будущие добровольцы смогут больше узнать об экологической безопасности, различных направления экологического добровольчества, а также разработают собственную эко-акцию, которую проведут в городе.

По итогам школы все участники получат сертификаты. Регистрация участников проходит в группе в социальной сети «Вконтакте».



Организатором проекта выступила команда молодёжного культурного центра «Луч» при поддержке управления культуры и молодёжной политики города, областного управления по делам молодёжи, пула тренеров Архангельской области, областного Дома молодёжи.

Молодёжный культурный центр «Луч»