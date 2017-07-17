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В торжествах, посвящённых 75-летию Соловецкой школы юнг, примут участие 20 её выпускников

17 июля 9:25 События Соловки

По предварительной информации, участниками торжеств станут 20 ветеранов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Свердловской областей, Пермского края и Латвии, а также сопровождающие их лица и представители общественных организаций.

Юбилейные мероприятия пройдут с 25 по 30 июля на Соловецких островах, в Архангельске и Северодвинске.

Основная делегация ветеранов из регионов России прибудет на Соловки через Кемь на теплоходе «Шабалин». Во время морского перехода  состоится торжественная церемония спуска на воду венков в память о погибших соловецких юнгах.

Ветеранов-юнг на базовом тральщике «Соловецкий юнга» встретят в море участники праздничных торжеств, в том числе губернатор Архангельской области Игорь Орлов и командующий Северным Флотом Николай Евменов. Отметим, что название боевому кораблю ВМФ было присвоено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне после обращения правительства Архангельской области и совета ветеранов Соловецкой школы юнг.

В рамках юбилейных мероприятий на Соловках 25 июля состоится торжественный митинг с возложением цветов к памятнику соловецким юнгам и закладка аллеи соловецких юнг.

Ветераны и гости посетят музей Соловецкой школы юнг и выставку вооружения и военной техники, организованную Беломорской военно-морской базой, побывают в месте расположения школы юнг в посёлке Савватьево.

Символизируя связь поколений, во всех торжественных мероприятиях вместе с моряками Северного флота примут участие юнармейские отряды Архангельской и Мурманской областей, а также участники летней Соловецкой школы юнг.

В дни торжеств на Соловках состоится церемония гашения марки памятного конверта, посвященного Соловецкой школе юнг, пройдут спортивные мероприятия, в том числе турнир по мини-футболу между командами юнармейцев и юнгашей, шлюпочная гонка в рамках спартакиады Беломорской военно-морской базы, посвящённая юбилейной дате, концерт духового оркестра и ансамбля «Северное сияние» Беломорской ВМБ.

28 июля ветераны приезжают в Архангельск, где также запланирована большая программа, приуроченная к юбилею Соловецкой школы юнг и Дню Военно-Морского Флота.

Приказ о создании Соловецкой школы юнг был подписан 25 мая 1942 года народным комиссаром Военно-Морского Флота СССР Николаем Кузнецовым. 

Школа стала настоящей кузницей кадров для флота. С 1942 по 1945 годы её выпускниками стали 4 111 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, в их числе – более 300 человек из Архангельской области.

За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, многие юнги были награждены орденами и медалями. В числе выпускников школы – два Героя Советского Союза: Владимир Моисеенко и наш земляк Вадим Коробов, четверо Героев Социалистического Труда, видные военачальники и руководители, писатели, деятели культуры и искусства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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