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Жители Соловков прошли флюорографическое исследование, не выезжая на большую землю

14 июля 16:45 Соловки
Мобильный флюорограф разместился рядом с участковой больницей
Мобильный флюорограф разместился рядом с участковой больницей

В июне на Соловках работала передвижная флюорографическая установка на базе автомобиля «Камаз». Исследование прошли 165 человек.

Доставка на архипелаг многотонной передвижной установки стала возможной благодаря безвозмездной помощи руководителя Архангельского речного порта Андрея Разговорова при непосредственном участии главы Приморского района Валентины Рудкиной.

— Мобильный флюорограф разместился рядом с участковой больницей. Каждый желающий мог пройти обследование с 9:00 до 16:00, – рассказал главный врач Приморской центральной районной больницы Сергей Коробейников. –Надеемся, что и в следующем году нам также удастся доставить флюорографическую установку на Соловки.

Обычно для того, чтобы пройти рентгеновские исследования, жители архипелага выезжают в Архангельск, что очень затратно.

Как сообщила заместитель главного врача по медицинской части противотуберкулезного диспансера Оксана Свешникова, на сегодняшний день снимки расшифрованы и отправлены в участковую больницу. Десять человек будут отправлены на дополнительное обследование – у них выявлены изменения в лёгких.

Это в очередной раз подтверждает значимость закона о реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан и актуальность участия власти и бизнеса в организации оказания первичной медико-санитарной помощи на местах.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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