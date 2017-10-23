Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В ноябре северян приглашают на праздник «Поморский папа»

23 октября 14:00 События Семья Архангельск

18 ноября 2017 года в 15:00 в интеллектуальном центре САФУ в рамках празднования Дня отца пройдёт областной конкурс «Поморский папа».

Организаторы приглашают всех мужчин-отцов, проживающих в Архангельской области, принять участие в конкурсе.

Папы смогут проявить себя на десяти тематических площадках. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября 2017 года. Подать их можно здесь.

Организаторами мероприятия выступают ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи», региональная общественная организация «Арт-Север», общественное движение «Совет отцов Архангельской области» и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.В программе праздника – игры и мастер-классы от гостей из Санкт-Петербурга и Гомеля (Республика Беларусь), а также научное шоу, детские конкурсы и концерт. 

— Мы приготовили много новых площадок для конкурса поморских пап. Всех гостей ждут подарки и каждого участника – наша фирменная футболка! – говорит одна из организаторов конкурса Валентина Морозова.

В этот день также станут известны имена победителей конкурса видеороликов «Играем с папой». Более подробно о конкурсе можно узнать здесь. 

Праздник проводится при поддержке Фонда президентских грантов. 

Более подробную информацию можно узнать в положении о проведении конкурса или по телефонам: (8182) 21-16-25, +7 911 555-65-97.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

Общество

23 октября

В нояб­ре севе­рян приг­лаша­ют на праз­дник «Помор­ский папа»

23 октября

Игорь Гапа­но­вич про­вёл заряд­ку на льду в Севе­род­винске

23 октября

Луч­ших моло­дёж­ных лиде­ров регио­на ждут регио­наль­ном этапе все­рос­сийско­го конкурса

23 октября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию о мерах под­дер­жки неком­мерч­ес­ких органи­за­ций Поморья

23 октября

Юнар­мейцы уви­дели реконст­рук­цию боя за совет­скую власть на Рус­ском Севере

20 октября

Спе­ци­алис­ты-пси­хо­ло­ги помога­ют суп­ру­гам дать друг другу ещё один шанс

20 октября

«Моло­дые талан­ты Поморья»: твор­чес­кие лабо­рато­рии объе­ди­ни­ли юных северян

20 октября

Автоб­ус­ные пере­воз­ки и про­дажу алкого­ля обсу­дят на экспе­рт­ном сове­те при биз­нес-упол­номо­чен­ном

20 октября

Архан­гель­ских школь­ни­ков приг­лаша­ют на бес­платные заня­тия по поис­ково­му делу

20 октября

Пат­ри­оти­чес­кий фес­тиваль «Архан­гелЪ» приг­лаша­ет участ­ни­ков

20 октября

Как спра­виться с труд­ностя­ми в шко­ле, обсуди­ли на пер­вом в этом учеб­ном году област­ном роди­тель­ском собрании

20 октября

Кодекс доб­росо­вес­тных прак­тик для рабо­ты в Интерне­те под­пи­шут в нояб­ре в Архан­гель­ске

20 октября

Школь­ни­ков приг­лаша­ют при­нять учас­тие в кон­курсе эссе «Мой папа – замеча­тель­ный отец!»

20 октября

Сер­гей Кот­лов возг­ла­вил минис­терство образо­ва­ния и науки Архан­гель­ской области

20 октября

Актуаль­ную прак­тику заку­пок обсу­дят на регио­наль­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

20 октября

Спор­тсме­ны Архан­гель­ской области завое­вали путёв­ку на финал пер­венства Рос­сии по дзюдо

20 октября

В сос­таве моло­дёж­ного пра­витель­ства Архан­гель­ской области – обновле­ния

19 октября

Сер­гей Сте­па­шин: «Ар­хангель­ская область полностью завер­шит про­грамму пере­селе­ния в нояб­ре 2017 года»

19 октября

Безо­пас­ность в сети: школь­ни­кам Поморья рас­ска­жут о пра­ви­лах поведе­ния в Интернете

Похожие новости

23 октября Общество

В нояб­ре севе­рян приг­лаша­ют на праз­дник «Помор­ский папа»

18 октября Общество

Министр иност­ра­нных дел РФ Сер­гей Лав­ров при­был в Архан­гельск

16 октября Общество

Рукот­вор­ная птица счас­тья предс­та­вля­ет Архан­гель­скую область на фес­тива­ле в Сочи

16 октября Общество

Коман­да Поморья при­няла учас­тие в откры­тии фес­тива­ля моло­дёжи и сту­ден­тов в Сочи

11 октября Культура

Экспо­наты музея рас­ска­жут, как раз­вива­лась эко­но­ми­ка Поморья

10 октября Общество

Ново­селье на Кар­пог­ор­ской

3 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся новый зал для спор­тив­ной борьбы

2 октября Районы

Новый глава Пинежс­ко­го райо­на всту­пил в должность

1 октября Общество

Праз­дник раз­ноц­ветно­го неба

1 октября Общество

Шага­ем впе­рёд вмес­те со всей Россией!

29 сентября Общество

Опуб­лико­вана про­грамма Дня ходь­бы в Архан­гель­ске

29 сентября Общество

Опуб­лико­вана про­грамма I Архан­гель­ского фес­тива­ля фейер­верк­ов

29 сентября Общество

Во Все­рос­сийск­ом дне ходь­бы в Архан­гель­ске при­мут учас­тие пара­спортсме­ны

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия