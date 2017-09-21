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Уже 40 участников зарегистрировались на отборочный чемпионат «WorldSkills Russia» в САФУ

21 сентября 10:00 Молодежь

В САФУ впервые пройдет отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Участники будут соревноваться по пяти компетенциям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей.

Конкурсная часть чемпионата будет проводиться 25 и 26 октября. Соревнования по химическому анализу пройдут в главном корпусе университета, по остальным компетенциям – в интеллектуальном центре САФУ. Работу участников оценит команда экспертов. 27 октября станут известны итоги конкурса, сообщает пресс-служба федерального вуза.

Победа на отборочном туре в САФУ открывает дорогу на межвузовские чемпионаты, даёт возможность войти в состав российской национальной сборной и представить страну на мировых первенствах.

САФУ присоединился к движению «WorldSkills Russia» в этом году. Подобные конкурсы позволяют потенциальным работодателям выбрать сотрудника высокой квалификации, увидев его в деле. Участник в свою очередь может продемонстрировать все свои знания и навыки и в перспективе получить высокооплачиваемую работу.

На отборочный тур в САФУ же зарегистрировались 40 участников.

В рамках внутривузовского чемпионата будет проведена деловая программа, включающая панельную дискуссию по подготовке кадров для Арктической зоны РФ, круглые столы по кластерной политике и экологическим аспектам освоения Арктики.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице отборочного чемпионата.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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