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Николай Евменов завершает службу на посту бизнес-омбудсмена

21 декабря 18:45
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На сессии областного Собрания бизнес-уполномоченный Николай Евменов поблагодарил коллег и депутатский корпус за совместную деятельность и официально объявил о завершении службы на посту уполномоченного.

Ранее уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николай Евменов обратился к главе региона Игорю Орлову с просьбой об освобождении его от занимаемой должности.

Напомним, в 2012 году на федеральном уровне специальный государственный правозащитный институт начал свое становление по поручению Президента России Владимира Путина. 

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, проводя консультации с предпринимательским сообществом, поддержал кандидатуру Николая Евменова на должность регионального бизнес-омбудсмена.

По инициативе Николая Евменова была создана нормативно-правовая база, которая позволила создать и укрепить государственный правозащитный институт на региональном уровне. В каждом муниципальном образовании начали работу общественные представители бизнес-омбудсмена.

Вопросы эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества и власти стали регулярно рассматриваться на сформированном экспертном совете при бизнес-уполномоченнном.

В 2015 году в осеннем парламентском сезоне депутаты Архангельского областного Собрания приняли целый пакет законов и постановлений, существенно расширяющих полномочия бизнес-омбудсмена. Также депутаты регионального парламента поддержали предложенные Николаем Евменовым проекты федеральных законов.

Сегодня на сессии областного Собрания была поддержана законодательная инициатива бизнес-омбудсмена о сокращении внеплановых проверок.

По инициативе Николая Евменова налажено взаимодействие и подписаны соглашения с бизнес-объединениями (Деловая Россия, Опора России, Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей, Союз строителей), региональной Общественной палатой, правоохранительными и следственными органами, федеральными и региональными структурами, адвокатской палатой Архангельской области, а также ведущими юридическими бюро.

Ноу-хау архангельского бизнес-омбудсмена стало не имеющее аналогов в России мобильное приложение для предпринимателей.

В 2016 году уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов наградил Николая Евменова благодарностью за совместную плодотворную деятельность по созданию и развитию института бизнес-уполномоченного.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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