Команда Поморья приняла участие в открытии фестиваля молодёжи и студентов в Сочи

Десять человек из молодёжной команды Архангельской области приняли участие в церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Вчера в Большом ледовом дворце Олимпийского парка Сочи состоялась грандиозная церемония открытия фестиваля. Только на площадке дворца ее посмотрели 10 тысяч участников.

— Церемония поразила своим масштабом. Самое главное, что повествование шло не о глобальных проблемах, всемирных понятиях, а о конкретных людях, которые меняют мир в лучшую сторону. Об этом же – о возможности строить будущее – говорил в своем выступлении на фестивале и Президент Владимир Путин. Это вдохновляет всех участников на свершения и победы, – рассказал руководитель делегации, начальник регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

Всего в Сочи приехали более 20 тысяч человек из 180 стран мира – лучшие представители студенчества, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.

В составе делегации Поморья – 74 представителя городов и районов области. Участники нашей команды уже выбрали для себя площадки, среди которых «Экономика и предпринимательство», «Культуры мира», «Гражданская платформа», «Разные виды спорта», «Творчество», «Медиацентр», «Архитектура и дизайн».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области