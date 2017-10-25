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Вековой юбилей: жительнице Виноградовского района Зинаиде Гнездовой исполнилось 100 лет

25 октября 11:15 Районы

24 октября 2017 года своё столетие отметила жительница поселка Двинской Березник Виноградовского района Зинаида Гнездова. В силу возраста Зинаида Николаевна «зимует» в Архангельске у своей младшей дочери, но каждое лето обязательно проводит в Березнике в родительском доме.

В этот день поздравить юбиляра приехал глава Виноградовского района Алексей Таборов. Он вручил имениннице поздравительный адрес, которые направил ей Президент Владимир Путин.

— В районе много долгожителей, но признаюсь: поздравляю замечательного человека с 100-летним юбилеем впервые. Это для меня большая честь. Богатый жизненный путь именинницы вдохновляет и никого не может оставить равнодушным. Более двадцати раз Зинаида Николаевна была поселковым депутатом, много занималась общественной работой, занимала ответственные должности. От лица всего Виноградовского района мы поздравляем Зинаиду Николаевну со 100-летием. Желаем долгих лет жизни и отличного здоровья! – сказал Алексей Таборов.

Ровесница революции

Зинаида Николаевна родилась она в дни Октябрьской социалистической революции в Петрограде, но семья прожила там не долго: заболел отец, и они переехали в деревню Почтовое Виноградовского района.

— До семи лет я сидела в няньках с малышами, в школу не ходила, грамоте учил отец. Закончила семь классов и пошла с подружками искать работу. Взяли в райсоюз, где я проработала 21 год. Работала хорошо. Потом перевели на работу в райисполком. Там я трудилась 8 лет. После его ликвидации перевели в комбинат бытового обслуживания. Там я проработала ещё десять лет. Ни с одного места работы меня не увольняли, – вспоминает Зинаида Николаевна.

«Всё испортила война»

Не обошла Зинаиду Николаевну и Великая Отечественная война. Выйдя замуж за офицера, она уехала на место службы супруга – на границу с Румынией. Там семью и застала война. Ещё до её начала супруг Зинаиды Николаевны уехал в командировку. С тех пор она его больше не видела – он погиб в 1941 году. Вместе они прожили всего лишь несколько месяцев.

— Ко мне в дверь постучалась соседка. Мы выскочили с ней на улицу. Смотрим, вся улица горит. Прибежали в часть, где нам сказали, что началась война. Нас стали эвакуировать. Всех посадили в грузовые машины и повезли. Мы не знали, куда едем. Потом машины остановились, и нас на 18 суток практически без хлеба и воды оставили в какой-то местности. Ни травинки там не было, ни леса, – рассказывает Зинаида Николаевна.

Через 18 дней машины с военными вернулись. Те, кто остались живы, были перевезены на пароходе в Одессу, а потом доставлены на поезде к месту эвакуации. Так Зинаида Николаевна оказалась в Архангельске, а после вернулась в Березник.

Секрет долголетия – труд и уважение к людям

Несмотря на трудное детство, тяжелые военные годы, становление страны после Великой Отечествнной Зинаида Николаевна вырастила и воспитала двух дочерей. У неё в семье четыре внучки и восемь правнуков.

— В нашей большой семье никогда не было двоечников. Все хорошо учились, достигли хороших результатов, – гордится Зинаида Николаевна.

Каждое лето Зинаида Гнездова проводит в Двинском Березнике, где все её знают, уважают, приходят за советом.

— Секрет моего долголетия? Труд, труд, труд и ещё раз труд! А также уважение и любовь к людям, – говорит Зинаида Николаевна.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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