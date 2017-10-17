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Областной Дом молодежи помог трудоустроить 247 подростков

17 октября 10:30 Труд Молодежь
Во время летних каникул подростки Вельска занимались благоустройством города
Во время летних каникул подростки Вельска занимались благоустройством города

За первые девять месяцев 2017 года 247 подростков из девятнадцати муниципальных образований Поморья получили свои первые трудовые книжки благодаря помощи специалистов Дома молодёжи и его филиалов.

Перечень работ, который могут выполнять несовершеннолетние, небольшой. Чаще всего ребята занимаются благоустройством: помогают обустраивать детские площадки, ухаживают за цветниками, ремонтируют памятники и обелиски, поддерживают порядок и чистоту улиц и парков.

В Архангельской области работают четыре филиала областного Дома молодёжи – в Новодвинске, Вельске, Холмогорах и Коряжме.– Временное трудоустройство подростков даёт им первые профессиональные навыки, учит быть ответственными, – считает директор областного Дома молодёжи Алексей Чилибанов.

Несколько трудовых отрядов были созданы в Холмогорском филиале. Они работали в Верхне-Матигорской средней школе, Кехотской и Койдокурской администрациях.

В Новодвинске подростки работали в организации «Флора-дизайн». Коряжемский филиал устроил ребят в молодёжно-культурный центр «Родина» и Трудоустройство подростков проходит в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».МУП «Благоустройство», а молодые вельчане работали на предприятии «Жилищно-эксплуатационное управление».

— Во время летних каникул подростки занимались благоустройством территорий Вельска. Они приводили в порядок улицы, парки, детские площадки города, ухаживали за клумбами и газонами, убирали скошенную траву, садили цветы и деревья. Вельчане отмечают, что благодаря ребятам город преобразился, стал чище и красивее, – рассказала специалист Вельского филиала Дома молодёжи Наталия Чередова.

По вопросам профессиональной ориентации и содействию трудоустройству молодежи можно обратиться:

  • г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9, телефон: +7 900 911-19-25;
  • г. Новодвинск, ул. Мельников, д. 4, телефон: +7 900 911-19-37;
  • г. Вельск, ул. Советская, д. 20, телефон: +7 900 911-19-30;
  • г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 7(б), телефон: +7 900 911-19-48;
  • с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 13, телефон: +7 906 283-58-34.

ГАУ АО «Молодежный центр»

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