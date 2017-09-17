Большой фубольный праздник стартовал в Северодвинске

Сегодня на стадионе «Север» ФОК Севмаш проходит региональный фестиваль футбола. В нём участвуют 29 команд детей и юношей 2002–2009 годов рождения.

Северодвинск подхватил эстафету фестиваля «Россия любит футбол», которая вчера стартовала в Москве в олимпийском комплексе «Лужники».

Спортивный праздник в городе корабелов организован в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере развития детско-юношеского спорта, подписанного АО «ПО «Севмаш» и АО «Консорциум предприятий тяжёлого машиностроения», сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

— Футбол шагает по стране. Несмотря на ненастную погоду, сегодня на стадионе «Север» собралось много команд. Пусть борьба будет честной и бескомпромиссной! – пожелал всем участникам первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

— Северодвинск всегда был спортивным городом, первый в Архангельской области по своим достижениям, – отметил на открытии фестиваля глава города корабелов Игорь Скубенко. – Юные футболисты и ветераны спорта прекрасно проводят время на стадионе. Желаю побед в сегодняшних играх! Россия, вперёд!

Специальными гостями фестиваля стали звёзды российского футбола: экс-капитан сборной России, член исполкома Российского футбольного союза, официальный посол чемпионата мира FIFA в России Алексей Смертин и экс-защитник сборной России, чемпион России Дмитрий Сенников.



— Футбол – уникальная игра. Только в команде можно добиться успеха. Желаю вам испытать сегодня яркие эмоции! – пожелал Алексей Смертин.

— Пусть фестиваль станет ещё одним толчком к развитию детского спорта. Пусть у каждого из вас всё получится в сегодняшней игре и за пределами футбольного поля, – напутствовал Дмитрий Сенников.

Звёзды отечественного футбола планируют провести с капитанами детских команд мастер-классы.