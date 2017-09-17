Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Большой фубольный праздник стартовал в Северодвинске

17 сентября 15:50 Северодвинск Спорт

Сегодня на стадионе «Север» ФОК Севмаш проходит региональный фестиваль футбола. В нём участвуют 29 команд детей и юношей 2002–2009 годов рождения.

Северодвинск подхватил эстафету фестиваля «Россия любит футбол», которая вчера стартовала в Москве в олимпийском комплексе «Лужники». 

Спортивный праздник в городе корабелов организован в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере развития детско-юношеского спорта, подписанного АО «ПО «Севмаш» и АО «Консорциум предприятий тяжёлого машиностроения», сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

— Футбол шагает по стране. Несмотря на ненастную погоду, сегодня на стадионе «Север» собралось много команд. Пусть борьба будет честной и бескомпромиссной! – пожелал всем участникам первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

— Северодвинск всегда был спортивным городом, первый в Архангельской области по своим достижениям, – отметил на открытии фестиваля глава города корабелов Игорь Скубенко. – Юные футболисты и ветераны спорта прекрасно проводят время на стадионе. Желаю побед в сегодняшних играх! Россия, вперёд!

Специальными гостями фестиваля стали звёзды российского футбола: экс-капитан сборной России, член исполкома Российского футбольного союза, официальный посол чемпионата мира FIFA в России Алексей Смертин и экс-защитник сборной России, чемпион России Дмитрий Сенников.

— Футбол – уникальная игра. Только в команде можно добиться успеха. Желаю вам испытать сегодня яркие эмоции! – пожелал Алексей Смертин.

— Пусть фестиваль станет ещё одним толчком к развитию детского спорта. Пусть у каждого из вас всё получится в сегодняшней игре и за пределами футбольного поля, – напутствовал Дмитрий Сенников.

Звёзды отечественного футбола планируют провести с капитанами детских команд мастер-классы.

Общество

17 сентября

Боль­шой фуболь­ный праз­дник стар­то­вал в Севе­род­винске

17 сентября

В день свадь­бы – в музей!

17 сентября

Пре­по­да­ва­тели финан­со­вой гра­мот­ности совер­шили путе­шес­твие в мир денег

16 сентября

Европ­ей­ская неде­ля мобильнос­ти: пеш­ком и на вело­сипе­дах

16 сентября

В Поморье про­шёл «Кросс Нации»

15 сентября

Тур­компа­нии Поморья предс­та­вят кит­ай­ским парт­нё­рам аркти­чес­кие туры

15 сентября

В Коряж­ме, Вель­ске и Октябрьск­ом откры­лись новые спор­тивные объекты

15 сентября

Мин­комсвя­зи Рос­сии высоко оце­нило ини­ци­ати­ву Архан­гель­ской области

15 сентября

Рабо­та­ющая моло­дёжь Поморья собе­рёт­ся на форум в цехе АЦБК

15 сентября

В Севе­род­винске в 2018 году нач­нётся стро­итель­ство ново­го ФОКа

15 сентября

Заяв­ка на охот­би­лет и раз­реше­ние на добы­чу дичи – в элект­ро­нном виде

15 сентября

«Дос­то­яние Севе­ра 2017»: про­дол­жа­ет­ся выдвиже­ние номи­нан­тов

15 сентября

Брен­ды Архан­гель­ской области предс­та­вят на фото­выс­тавке к 80-ле­тию род­ного края

15 сентября

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся лес­ной форум Барен­цева региона

15 сентября

Виног­рад­ов­ский район везёт на Мар­гари­тин­ку юных музы­кан­тов и сли­воч­ное масло

15 сентября

Про­блема обману­тых доль­щи­ков: рабо­та про­дол­жа­ет­ся

14 сентября

Рос­ре­естр: внед­ре­ние целе­вых моде­лей по улуч­ше­нию инвесткли­мата в Поморье идёт успешно

14 сентября

Регио­наль­ный центр поис­ко­вой рабо­ты будет открыт в сто­лице Поморья

14 сентября

Нор­вежс­кую кинок­ласси­ку с живым соп­ров­ож­дени­ем пока­жут в Поморье

Похожие новости

17 сентября Общество

Боль­шой фуболь­ный праз­дник стар­то­вал в Севе­род­винске

14 сентября Культура

Нор­вежс­кую кинок­ласси­ку с живым соп­ров­ож­дени­ем пока­жут в Поморье

12 сентября Общество

Игорь Ску­бен­ко всту­пил в дол­жность главы Севе­род­винска

7 сентября Общество

Игорь Ску­бен­ко стал гла­вой Севе­род­винска

5 сентября Общество

Коман­да из Севе­род­винска при­няла учас­тие в меж­дуна­род­ных моло­дёж­ных сорев­нова­ни­ях для инвалидов

23 августа Культура

До 1 октября 2017 года при­нима­ют­ся заяв­ки на учас­тие в кино­фес­тива­ле стран Арктики

17 августа Общество

В Севе­род­винске откры­ли ком­нату для обще­ния с труд­ными под­рост­ка­ми

17 августа Общество

В Севе­род­винс­кой ДЮСШ 2 смо­гут занимать­ся люди с инвал­ид­ностью

12 августа Общество

Вер­ность тра­дици­ям и геро­ям: в Севе­род­винске почтили память погиб­ших моря­ков-под­водни­ков

10 августа Общество

Област­ной грант помог участ­ни­кам пешей экспе­ди­ции уве­ко­ве­чить память геро­ев Беломорья

3 августа Общество

Новая спор­тпло­щад­ка в Севе­род­винске всту­пит в строй в сентябре

1 августа Экономика

Общест­вен­ники Поморья под­дер­жали предп­ри­ни­ма­те­лей Севе­род­винска

31 июля Общество

В День горо­да севе­род­винцы успе­шно повыси­ли свой уро­вень финан­со­вой гра­мот­ности

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия