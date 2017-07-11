Служба занятости помогает освобождённым

Весь июль Котласский центр занятости организует мероприятия по работе с гражданами, готовящимися к освобождению, освобождёнными из учреждений уголовно-исполнительной системы, и условно осуждёнными гражданами.

Представители Котласского центра занятости уже посетили филиалы ФКУ УИИ УФСИН России по Котласскому району и по городу Котласу. Они консультировали условно осуждённых по вопросам поиска работы и профессиональной ориентации.

Участники встреч узнали об услугах центра занятости, профессиональном обучении по направлению центра занятости и поддержке самозанятости. Также специалисты рассказали о возможности получения государственных услуг в электронном виде на портале госуслуг и интерактивном портале министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, а также поиске работы с помощью портала «Работа в России».

В режиме видеоконференции была проведена ярмарка вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из исправительной колонии № 5.

Участникам мероприятия были предложены вакансии водителя автомобиля, машиниста крана, монтёра пути, а также по целому ряду строительных профессий.

12 июля представитель центра занятости посетит исправительную колонию № 4, где будет организован консультационный пункт службы занятости.

С 17 по 20 июля запланировано проведение групповых занятий по социальной адаптации безработных граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области