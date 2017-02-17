До первого марта выпускники девятых классов должны определиться с госэкзаменами

Министерство образования и науки Архангельской области напоминает: выпускники девятых классов должны подать заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2017 года до 1 марта включительно.

Ребята пишут заявления в своих школах, указывая выбранные для сдачи учебные предметы.

Кроме того, нужно определиться с формой проведения итоговой аттестации. Существует всего два варианта: основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен, который вправе сдавать ученики с ограниченными возможностями здоровья.

— Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны успешно сдать два обязательных предмета, которыми традиционно являются русский язык и математика, и два предмета по выбору, – пояснил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Предметы, сдаваемые по выбору:

литература;



физика;



химия;



биология;



география;



история;



обществознание;



информатика и ИКТ;



иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский).



Необходимо отметить, что для ребят с ограниченными возможностями здоровья количество экзаменов может быть сокращено до двух обязательных дисциплин.

Победители или призёры заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд РФ освобождаются от экзамена по соответствующему предмету учебной программы.

Итоговая аттестационная кампания для выпускников девятых классов организована в три этапа. Досрочный период сдачи экзаменов назначен в период с 20 апреля по 6 мая. Основная волна испытаний пройдёт с 26 мая по 24 июня. Дополнительный этап запланирован на сентябрь 2017 года.

Министерство образования и науки Архангельской области