Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Поморье лидирует в рейтинге регионов в сфере повышения финансовой грамотности

5 июня 12:30 Финансовая грамотность

Об этом сообщили на рабочей встрече с консультантами-методистами – выпускниками программы повышения квалификации «Финансовое консультирование», которые успешно завершили обучение в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Напомним, что в 13 регионах России создана сеть консультационно-методических центров для решения задачи массового повышения финансовой грамотности взрослого населения. В Архангельской области такой центр был создан в 2016 году на базе управления дополнительного образования САФУ.

Подводя итоги учебного года необходимо отметить, что по данным портала центров финансовой грамотности Архангельская область вошла в первую пятёрку регионов по всем показателям проекта.

Поморье лидирует по количеству слушателей и занимает второе место среди 13 регионов по количеству проведенных мероприятий.

За особые достижения в популяризации финансовой грамотности благодарности были объявлены самым активным консультантам проекта Ольге Кокшаровой, Ивану Докшину, Людмиле Вересовой и Надежде Никифоровой, которые провели 36 образовательных мероприятий и обучили около 1 000 человек.

До конца 2017 года запланировано бесплатное обучение ещё двух групп по программе повышения квалификации «Финансовое консультирование». Занятия стартуют 13 июня и 4 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону (8182) 21-61-94 или по электронной почте dpo@narfu.ru.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

Общество

5 июня

В Архан­гель­ске в пятый раз прой­дёт все­рос­сийс­кий семи­нар-сове­ща­ние по воп­ро­сам тариф­ного регули­ро­ва­ния

5 июня

Поморье лиди­ру­ет в рей­тинге регио­нов в сфере повыше­ния финан­со­вой гра­мот­ности

5 июня

Тимо­фей Голу­бев предс­та­вил Поморье на меж­дуна­род­ном тех­нич­ес­ком фес­тива­ле «От винта!»

5 июня

В Архан­гель­ске наг­ради­ли победи­те­лей фес­тива­ля «Сол­нечный круг»

5 июня

Моло­дые семьи Поморья заняли при­зовые места на меж­дуна­род­ном фестивале

3 июня

ПМЭФ-2017: фору­мы от Архан­гель­ска до Санкт-Пет­ер­бурга

2 июня

Стрел­ки из Архан­гель­ской области вновь вне кон­кур­ен­ции на Кубке России

2 июня

В Архан­гель­ске про­хо­дит регио­наль­ный этап Пре­зи­дентск­их спор­тивных игр

2 июня

Самый «сол­нечный» фес­тиваль стар­то­вал в сто­лице Поморья

2 июня

Деле­га­ция Поморья при­няла учас­тие в съез­де Ассамб­леи наро­дов Евра­зии и России

2 июня

Улыб­ки, подар­ки и новые про­ек­ты – для спе­ци­али­зи­ро­ван­ного дома ребёнка

2 июня

Помор­ских дель­фий­цев чест­во­вали в Архан­гель­ске в День защиты детей

2 июня

Ев­ге­ний Фомен­ко: «1 июля – кон­троль­ная точка по пере­воду бюд­жетни­ков на карты «Мир»

2 июня

В Коряж­ме про­тес­тиру­ют нормы ГТО для людей с инвал­ид­ностью

1 июня

Под­веде­ны итоги трид­цать пятой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

1 июня

Время кани­кул: в Архан­гель­ске стар­то­вал сезон лет­них площадок

1 июня

Севе­род­винс­кая коман­да взяла «брон­зу» в фина­ле все­рос­сийско­го фут­боль­ного фестиваля

1 июня

Итоги все­рос­сийс­кой акции «Стоп ВИЧ/СПИД» под­вели в Поморье

1 июня

В воск­ре­сенье в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

Похожие новости

5 июня Общество

Поморье лиди­ру­ет в рей­тинге регио­нов в сфере повыше­ния финан­со­вой гра­мот­ности

25 мая Общество

Нату­раль­ное воз­меще­ние по ОСАГО стало прио­рит­ет­ным

16 мая Общество

Севе­род­винс­кие педа­гоги стали участ­ни­ками семи­нара «Шко­ла финан­со­вой гра­мот­ности для учителей»

15 мая Общество

«Шко­ла финан­со­вой безо­пас­ности» откры­лась в цен­тре реаби­ли­та­ции «Родник»

11 мая Общество

Школь­ни­кам Рос­сии пред­лага­ют рас­ска­зать свои «Сбе­ре­га­тель­ные истории»

3 мая Общество

Школь­ница из Архан­гель­ска победи­ла в онлайн-вик­тори­не по финан­со­вой гра­мот­ности

2 мая Общество

Под­веде­ны итоги III все­рос­сийс­кой неде­ли финан­со­вой гра­мот­ности для детей и молодёжи

27 апреля Общество

В Севе­род­винске прой­дут мас­тер-класс и интел­лек­туаль­ный тур­нир по финан­со­вой гра­мот­ности

26 апреля Общество

Более 50 чело­век стали участ­ни­ками финан­сово­го квес­та «Четы­ре сольдо»

24 апреля Общество

Экспе­рты отве­тят на воп­росы о лич­ных финан­сах и кредитах

22 апреля Общество

Финан­со­вая гра­мот­ность: пре­по­да­ва­тели вузов Поморья повыси­ли ква­ли­фи­ка­цию

22 апреля Общество

В САФУ про­шёл моло­дёж­ный форум по финан­со­вой гра­мот­ности.

21 апреля Общество

В Доб­ролю­бов­ке прой­дёт финан­совый квест «4 сольдо»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия