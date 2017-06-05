Поморье лидирует в рейтинге регионов в сфере повышения финансовой грамотности

Об этом сообщили на рабочей встрече с консультантами-методистами – выпускниками программы повышения квалификации «Финансовое консультирование», которые успешно завершили обучение в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Напомним, что в 13 регионах России создана сеть консультационно-методических центров для решения задачи массового повышения финансовой грамотности взрослого населения. В Архангельской области такой центр был создан в 2016 году на базе управления дополнительного образования САФУ.



Подводя итоги учебного года необходимо отметить, что по данным портала центров финансовой грамотности Архангельская область вошла в первую пятёрку регионов по всем показателям проекта.

Поморье лидирует по количеству слушателей и занимает второе место среди 13 регионов по количеству проведенных мероприятий.

За особые достижения в популяризации финансовой грамотности благодарности были объявлены самым активным консультантам проекта Ольге Кокшаровой, Ивану Докшину, Людмиле Вересовой и Надежде Никифоровой, которые провели 36 образовательных мероприятий и обучили около 1 000 человек.

До конца 2017 года запланировано бесплатное обучение ещё двух групп по программе повышения квалификации «Финансовое консультирование». Занятия стартуют 13 июня и 4 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону (8182) 21-61-94 или по электронной почте dpo@narfu.ru.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области