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Кодекс добросовестных практик для работы в Интернете подпишут в ноябре в Архангельске

20 октября 12:40 Информация и связь

В рамках проекта «Цифровой дом», цель которого – создание безопасной и комфортной цифровой среды, Роскомнадзор разработал Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, направленный на формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса.

Кодекс добросовестных практик – это свод правил и принципов для работы в интернет-среде.

Подписание Кодекса позволит установить основы для диалога с целью достижения и поддержания баланса интересов граждан, государства, общества и бизнеса в вопросах надлежащего поведения в сети Интернет.

Подписавшие Кодекс организации заявляют о своей готовности содействовать в обеспечении безопасного информационного пространства в сети.

Текст Кодекса добросовестных практик в сети Интернет, а также список его подписантов размещены на портале персональных данных уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик».

Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.

Сторона, которая присоединяется к Кодексу, предварительно направляет заявление о присоединении к Кодексу, подписанное его уполномоченным представителем, в адрес Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Церемония подписания Кодекса состоится 16 ноября 2017 года в 10:00 в конференц-зале управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45, 2 этаж, каб. 15.

Приглашаем руководителей (заместителей руководителей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в данном мероприятии.

Предварительную информацию об участии просим направить в срок не позднее 6 ноября 2017 года на адрес электронной почты: rsockanc29@rkn.gov.ru или сообщить по телефону: (8182) 60-80-46.

Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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