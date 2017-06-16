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Профтех Поморья приступил к реализации федерального проекта по подготовке кадров

16 июня 15:45 Промышленность

Техникумы и колледжи Архангельской области приступили к реализации федерального проекта «Топ-50», который предусматривает подготовку студентов по наиболее востребованным на рынке труда и перспективным профессиям и специальностям.

Вопросы развития этого проекта стали ключевой темой июньского заседания коллегии министерства образования и науки Архангельской области.

Напомним, с учётом потребностей экономики на федеральном уровне был разработан список пятидесяти наиболее значимых профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования. В него, в частности, вошли такие профессии, как автомеханик, сварщик, электромонтажник.

Необходимо отметить, что внедрение проекта «ТОП-50» предусматривает и переход техникумов и колледжей на работу по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Например, все необходимые формальности уже выполнил северодвинский техникум судостроения и машиностроения. С 1 сентября прошлого года в этом учебном заведении началась подготовка специалистов по укрупнённой группе специальностей «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Выбор компетенций, необходимых для работодателей, осуществлялся совместно с представителями «Севмаша». Начиная со второго курса, производственную практику студенты проходят в цехах северодвинского оборонного гиганта.

Стоит отметить, что в учебной программе появились и новые дисциплины. Ребят стали учить чтению чертежей, устройству судов. Был увеличен объём часов по другим предметам.

Ещё один важный аспект реализации проекта «Топ-50» – участие студентов в чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills». Подготовка ребят к таким стартам также позволяет поднять общий уровень качества обучения в системе регионального профтеха.

— В следующем учебном году мы расширим список техникумов и колледжей, которые начнут реализацию проекта «Топ-50». Для его более активного внедрения будут задействованы мощности наших ресурсных центров, оборудованием которых смогут пользоваться студенты разных учебных заведений. Появятся и новые центры коллективного пользования высокотехнологичным учебно-лабораторным и производственным оборудованием, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

К 2020 году не менее половины учреждений среднего профессионального образования должны обновить свои учебные планы, подчеркнул глава ведомства.

Акцент на заседании коллегии был сделан на более активном привлечении производственников к участию в проекте «Топ-50». Во многом с учётом их интересов и будет развиваться вся система профтеха Поморья.

Министерство образования и науки Архангельской области

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