В Архангельске планируют создать инновационную биолабораторию

Об этом и других инициативах в сфере переработки биоресурсов говорили на первой профильной конференции «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки», которая состоялась в СГМУ.

Инициаторами мероприятия при содействии Корпорации развития Архангельской области выступили якорные участники регионального биокластера: Архангельский опытный водорослевый комбинат (АОВК), Северный государственный медицинский университет (СГМУ), САФУ имени М.В. Ломоносова.



Приветствуя участников, ректор СГМУ Любовь Горбатова отметила:

«Мы на этом пути не первый год, у нас создано малое инновационное предприятие, разработан и доведён до промышленного производства первый Эффективную модель взаимодействия науки, бизнеса и власти для развития биотехнологий под общим названием «Внедрение медицинских инноваций в АО» разрабатывала одна из проектных команд молодёжного форума «Команда 29».продукт – «Арктивит», основанный на вытяжке сосновой хвои, сейчас готовим к производству еще один – косметический гель».

Директор Архангельского опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков рассказал, что предприятие готово работать с молодыми учёными и предоставлять им свои производственные мощности:

«Мы рассматриваем различные формы партнёрства, будь то патент или долевое участие. Двери открыты всем. В настоящее время мощности комбината – это 300 тонн альгинатов и 50 тонн маннита. Предприятие работает по четырём направлениям: косметика, фармацевтика, пищевое направление и продукция для сельского хозяйства».

Сегодня комбинат намерен работать не только с водорослями, но и с отходами от переработки камчатского краба, искусственно выращивать мидий, морскую капусту. Поступают предложения даже по култивированию в Белом море морского ежа.

Кроме того, в планах – открытие на площадке комбината инновационного центра биотехнологий в тесной связке с университетами. Это станет новым этапом в развитии отрасли в регионе.

— Инновационным проектам в сфере биотехнологий нужна площадка, которая будет способна предложить определённый набор услуг разработчикам, – прокомментировала первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова. – Молодые учёные, как правило, нуждаются в исследовании рынка, в правильном формулировании ценности своего продукта, определении источников для привлечения финансирования,

В ходе конференции были представлены прикладные разработки ученых СГМУ и САФУ имени М.В. Ломоносова, которые сегодня находятся на различных этапах развития, но при грамотном подходе могут успешно войти в региональную систему производства пищевой продукции, косметических средств, биологически-активных добавок, кормов для животных.

В ближайшее время запланированы рабочие встречи с участниками конференции с целью более детальной проработки отдельных направлений.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»