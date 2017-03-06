Внимание, выпускники школ! Утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2017 году

Приказами Министерства образования и науки РФ утверждено расписание проведения итоговой аттестационной кампании выпускников школ страны. Экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).
Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной период госэкзаменов состоится с 29 мая по 1 июля. Откроют череду испытаний ЕГЭ по информатике и ИКТ, а также по географии.
Для выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по обязательным ЕГЭ (русский язык и математика), будет организован дополнительный этап
с 5 по 16 сентября 2017 года.
Экзамены для выпускников девятых классов также пройдут в три этапа:
Следует отметить, что расписанием предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов. Более того, у них есть единый дублирующий день, когда будут проведены выпускные испытания сразу по всем предметам.