Внимание, выпускники школ! Утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2017 году

Приказами Министерства образования и науки РФ утверждено расписание проведения итоговой аттестационной кампании выпускников школ страны. Экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной период госэкзаменов состоится с 29 мая по 1 июля. Откроют череду испытаний ЕГЭ по информатике и ИКТ, а также по географии.

Для выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по обязательным ЕГЭ (русский язык и математика), будет организован дополнительный этап

с 5 по 16 сентября 2017 года.

Экзамены для выпускников девятых классов также пройдут в три этапа:

досрочный – с 20 апреля по 6 мая;



основной – с 26 мая по 29 июня;



дополнительный – с 5 по 22 сентября.



Следует отметить, что расписанием предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов. Более того, у них есть единый дублирующий день, когда будут проведены выпускные испытания сразу по всем предметам.

Министерство образования и науки Архангельской области