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Российские школьники вошли в Топ-5 по финансовой грамотности в международном рейтинге

7 июня 16:30 Финансовая грамотность Образование

Российские школьники показали наибольший прогресс среди своих зарубежных сверстников, поднявшись за три года с десятого места на четвертое в международном рейтинге ОЭСР по финансовой грамотности. Таковы результаты исследования финансовой грамотности среди учащихся, в котором приняли участие и архангельские подростки.

Эту информацию озвучила руководитель департамента по финансам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), исполнительный секретарь Международной сети по вопросам финансового образования Флор-Анн Месси, представляя в Москве итоги международного исследования PISA по финансовой грамотности, проводимого ОЭСР.

— В России значительно сократилось число школьников с низким уровнем  финансовой грамотности и выросло число подростков с высоким уровнем. Это очень показательный результат, – заявила Флор-Анн Месси. – В России также не существует большого разрыва в области знаний о финансах между школьниками по социально-экономическому статусу, что свидетельствует о равном доступе к финансовому образованию в отличие от других стран-лидеров.

Примечателен и тот факт, что уровень финансовой грамотности российских детей выше, чем можно было бы ожидать, исходя из результатов по математической и читательской грамотности. Это говорит о том, что тест отражает результаты системной работы именно по финансовому образованию, а не только успехи по математике или другим предметам.

Руководитель Центра оценки качества образования Российской академии образования, руководитель национальной команды исследования PISA в России Галина Ковалёва отметила, что если по результатам первого исследования уровень знаний подростков был ниже среднего по странам ОЭСР, то сейчас Россия опередила в среднем страны ОЭСР и вошла в число лидеров.

Эксперты отмечают, что большую роль в образовании детей играет реализация проекта Минфина России по финансовой грамотности. Одним из самых больших достижений проекта заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак считает разработку не имеющего аналогов в мире комплекта учебно-методических материалов для школ со 2 по 11 класс включительно.

По мнению заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Ирины Тарадановой, на результаты российских школьников также повлиял переход на новые образовательные стандарты.

Кроме того, вопросы финансовой грамотности были введены в содержание ряда школьных предметов, а также в итоговую аттестацию: к примеру, в ЕГЭ по математике включены задания, связанные с деятельностью банков и кредитованием.

Отмечены позитивные изменения не только в финансовых знаниях, а и в финансовом поведении школьников. Самой распространенной финансовой практикой среди российских 15-летних учащихся является накопление денежных средств (85 % учащихся). Не менее активно дети приобретают товары и осуществляют платежи в интернет-магазинах (72 % учащихся). Подростки таже более склонны находить выгодные условия для приобретения товаров и услуг (54 %).

— Исследование показало также существенный рост заинтересованности школьников в финансовой грамотности. Наивысшие результаты продемонстрировали подростки, мотивированные, критически оценивающие свои знания и опыт, открытые в новым  идеям и технологиям,  имеющие опыт финансовой деятельности, – заявила Галина Ковалева.

Напомним, что в прошлом году проект Минфина России по финансовой грамотности удостоен главной международной награды Global Inclusion Awards за реализацию образовательных программ для детей и молодёжи.

Стратегический координатор проекта Минфина России по финансовой грамотности Анна Зеленцова обратила внимание, что работа в данном направлении продолжается. В настоящее время Минфин готовит второе издание школьных учебных пособий по финансовой грамотности, которые были отредактированы с учетом практических рекомендаций учителей и актуальной информации на финансовом рынке.

С результатами исследования PISA ОЭСР по финансовой грамотности можно ознакомиться на сайте вашифинансы.рф.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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