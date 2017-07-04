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8 июля в ЗАГСах области пройдут мероприятия, приуроченные к Дню семьи, любви и верности

4 июля 11:00 Районы Семья

Традиционно в этот день в территориальных отделах ЗАГС будут чествовать молодожёнов и юбиляров супружеской жизни.

В Ленском, Шенкурском, Верхнетоемском и Виноградовском ЗАГСах состоятся торжественные церемонии вручения медали «За любовь и верность» лучшим семьям, известным крепостью семейных устоев.

В Ленском, Котласском, Коряжемском и Холмогорском отделах откроются тематические выставки, а в Красноборске и Вельске свадебные церемонии пройдут в залах, украшенных букетами из символа праздника – ромашек.

В Онеге во время бракосочетания молодым устроят гадания на ромашках, а гости и посетители отдела получат в подарок праздничные «февроньки».

Поздравления, праздничные буклеты и букеты из ромашек в День семьи, любви и верности вручат новобрачным в Каргопольском, Пинежском и Котласском ЗАГСах.

В Холмогорах торжественные регистрации брака пройдут в фольклорном стиле: молодых на празднике будут встречать сами Петр и Феврония, а в Шенкурске молодожёны и их гости примут участие в свадебном флешмобе.

В Коноше 8 июля запланирован большой районный праздник «Ромашковое счастье» для юбилейных пар разных лет. Организаторами мероприятия выступают специалисты отдела ЗАГС совместно с отделом культуры администрации посёлка и клубом «Радушенька».

При участии отделов ЗАГС городские праздники и концерты  для юбиляров супружеской жизни состоятся также в Мезени и Каргополе.

Агентство ЗАГС Архангельской области

Общество

4 июля

8 июля в ЗАГСах области прой­дут меро­прия­тия, приу­роч­ен­ные к Дню семьи, любви и верности

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