Начала работу проектная школа правительства Архангельской области

Сегодня в Архангельске началось обучение проектному управлению государственных гражданских служащих, сотрудников правительства области и подведомственных учреждений.

Обучение проводится в рамках проектной школы «Команда развития Архангельской области – региональные проекты».

На протяжении ближайших четырёх месяцев участникам школы предстоит под руководством преподавателей и экспертов провести огромную работу над проектами развития Архангельской области.

Всего в рамках школы слушателям предстоит пройти пять модулей обучения, каждый из которых раскрывает тот или иной аспект работы над проектом.

В течение первого модуля будут сформированы проектные команды, включающие сотрудников различных исполнительных органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений.

Результатом работы станут конкретные проекты, сформированные в соответствии с региональной нормативной базой по проектной деятельности. В дальнейшем они будут предложены к рассмотрению на заседании проектного комитета Архангельской области.