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Благотворительный аукцион козуль поможет пациентам областной детской больницы

2 марта 18:00 Общество
Аукцион северных пряников проводится с прошлого года
Аукцион северных пряников проводится с прошлого года

4 марта в 15:00 в усадебном доме Е.К. Плотниковой (ул. Поморская, д. 1) на выставке «Архангельские козули. Избранное» состоится благотворительный аукцион, средства от которого пойдут в помощь маленьким пациентам областной детской больницы. 

Вот уже 40 лет, начиная с 1976 года Архангельский областной музей изобразительных искусств, а позднее – Государственное музейное объединение, проводит выставки, посвященные архангельскому зимнему промыслу – козуле.

Каждый год мастера придумывают новые пряничные композиции, а затем лучшие рукотворные произведения передаются в детские дома или на благотворительные цели.

С прошлого года по инициативе мастеров музей решил проводить благотворительный аукцион. Было собрано около 25 000 рублей, которые передали на благоустройство санитарной комнаты 4 соматического отделения Архангельской областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова.

Средства, собранные от продажи пряников на этот раз пойдут на приобретение препаратов для грудного вскармливания маленьких пациентов отделения реанимации новорожденных АОДКБ.

Министерство культуры Архангельской области

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