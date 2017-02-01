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Двинско-Пинежский заказник: в поиске баланса экологии, экономики и соцсферы

1 февраля 9:00 Год экологии Общество Экономика Леспром Экология

В правительстве Архангельской области состоялось обсуждение вариантов создания Двинско-Пинежского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения.

Участниками заседания, которое состоялось в формате открытого диалога, стали представители областной и муниципальной власти, регионального отделения Всемирного фонда дикой природы, Гринпис России и других природоохранных организаций, а также арендаторы лесных участков.

Старт дискуссии дал заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников:

«2017 год Указом Президента России провозглашён Годом экологии и ООПТ. Безусловно, этим вопросам в Поморье уделяется самое пристальное внимание, разработан ряд программных мероприятий. Что касается создания Двинско-Пинежского заказника, то в этом вопросе необходимо услышать и понять точку зрения каждой из заинтересованных сторон».

Отметим, что вопросы создания новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) затрагивают интересы жителей Виноградовского, Пинежского, Холмогорского и Верхнетоемского районов, а также восьми предприятий, входящих в лесные холдинги Поморья.

Экспертиза с оговорками

Министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин напомнил: в Архангельской области создано более сотни ООПТ. Их общая площадь уже превышает 11 процентов территории региона (не включая акваторию морей). По этому показателю Поморье находится на втором месте в СЗФО и на седьмом – в России.

– Работа по проектированию нового заказника велась с 2011 года при участии природоохранных организаций и научных институтов Финляндии, Швеции, Норвегии и Северо-Запада России, – отметил министр.

В итоге проект получил положительное заключение экологической экспертизы, но с оговорками. Координаторов (прежде всего – Всемирный фонд дикой природы) обязали:

  • провести эколого-просветительскую работу с населением и снять социальную напряжённость;
  • найти компромиссные решения с арендаторами лесных участков, работающими на данной территории.

В ходе дискуссии выяснилось, что работу с жителями эксперты провели в недостаточной степени. Главы районов обеспокоены: уход предприятий ЛПК повлечёт сокращение рабочих мест и налоговых поступлений в местные бюджеты. Арендаторы являются социально ответственным бизнесом, отметили муниципалы. Без их поддержки многие насущные проблемы территорий решить будет непросто.

Председатель комитета областного Собрания депутатов по природопользованию и ЛПК Александр Дятлов заострил внимание на том, как создание заказника скажется на обеспечении лесосекой инвестиционных проектов.

Открытый диалог будет продолжен

Константин Доронин заметил, что работающий на проектируемой территории бизнес добросовестно вносит лесные платежи и выполняет лесохозяйственные мероприятия. А это значит, что нет правовых оснований для расторжения договоров аренды в одностороннем порядке.

К слову, лесопромышленники единую позицию не выработали. К созданию заказника одни относятся настороженно, другие готовы к компромиссам.

В частности, директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти ПКП «Титан» Юрий Трубин заявил:

 «ЛПК Архангельской области является сектором экономики, ориентированным на экспорт. В условиях высоких международных экологических требований к продукции, поставляемой на мировые рынки, необходимо двигаться по пути создания ООПТ. В каких границах должен быть создан заказник – это уже другой вопрос. Решение должно приниматься отдельно по каждому участку совместно с международным экспертным сообществом».

Подводя итоги заседания, Виктор Иконников отметил:

«Состоялся конструктивный диалог, все участники процесса высказали свои точки зрения. Эта работа будет продолжена. Совместными усилиями необходимо найти баланс экологии, экономики и социальной сферы, чтобы территории региона имели возможность динамично развиваться».

Кроме того, заместитель председателя правительства области поблагодарил природоохранные организации за инициативу по актуализации карты малонарушенных лесов Поморья. В числе ближайших задач – изучение и оценка этого документа.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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