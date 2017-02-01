Двинско-Пинежский заказник: в поиске баланса экологии, экономики и соцсферы

В правительстве Архангельской области состоялось обсуждение вариантов создания Двинско-Пинежского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения.
Участниками заседания, которое состоялось в формате открытого диалога, стали представители областной и муниципальной власти, регионального отделения Всемирного фонда дикой природы, Гринпис России и других природоохранных организаций, а также арендаторы лесных участков.
Старт дискуссии дал заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников:
«2017 год Указом Президента России провозглашён Годом экологии и ООПТ. Безусловно, этим вопросам в Поморье уделяется самое пристальное внимание, разработан ряд программных мероприятий. Что касается создания Двинско-Пинежского заказника, то в этом вопросе необходимо услышать и понять точку зрения каждой из заинтересованных сторон».
Отметим, что вопросы создания новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) затрагивают интересы жителей Виноградовского, Пинежского, Холмогорского и Верхнетоемского районов, а также восьми предприятий, входящих в лесные холдинги Поморья.
Министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин напомнил: в Архангельской области создано более сотни ООПТ. Их общая площадь уже превышает 11 процентов территории региона (не включая акваторию морей). По этому показателю Поморье находится на втором месте в СЗФО и на седьмом – в России.
– Работа по проектированию нового заказника велась с 2011 года при участии природоохранных организаций и научных институтов Финляндии, Швеции, Норвегии и Северо-Запада России, – отметил министр.
В итоге проект получил положительное заключение экологической экспертизы, но с оговорками. Координаторов (прежде всего – Всемирный фонд дикой природы) обязали:
В ходе дискуссии выяснилось, что работу с жителями эксперты провели в недостаточной степени. Главы районов обеспокоены: уход предприятий ЛПК повлечёт сокращение рабочих мест и налоговых поступлений в местные бюджеты. Арендаторы являются социально ответственным бизнесом, отметили муниципалы. Без их поддержки многие насущные проблемы территорий решить будет непросто.
Председатель комитета областного Собрания депутатов по природопользованию и ЛПК Александр Дятлов заострил внимание на том, как создание заказника скажется на обеспечении лесосекой инвестиционных проектов.
Константин Доронин заметил, что работающий на проектируемой территории бизнес добросовестно вносит лесные платежи и выполняет лесохозяйственные мероприятия. А это значит, что нет правовых оснований для расторжения договоров аренды в одностороннем порядке.
К слову, лесопромышленники единую позицию не выработали. К созданию заказника одни относятся настороженно, другие готовы к компромиссам.
В частности, директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти ПКП «Титан» Юрий Трубин заявил:
«ЛПК Архангельской области является сектором экономики, ориентированным на экспорт. В условиях высоких международных экологических требований к продукции, поставляемой на мировые рынки, необходимо двигаться по пути создания ООПТ. В каких границах должен быть создан заказник – это уже другой вопрос. Решение должно приниматься отдельно по каждому участку совместно с международным экспертным сообществом».
Подводя итоги заседания, Виктор Иконников отметил:
«Состоялся конструктивный диалог, все участники процесса высказали свои точки зрения. Эта работа будет продолжена. Совместными усилиями необходимо найти баланс экологии, экономики и социальной сферы, чтобы территории региона имели возможность динамично развиваться».
Кроме того, заместитель председателя правительства области поблагодарил природоохранные организации за инициативу по актуализации карты малонарушенных лесов Поморья. В числе ближайших задач – изучение и оценка этого документа.