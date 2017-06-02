Музыкальный конкурс «Будущее Поморья»: объявлены имена победителей

В День защиты детей в Архангельской области подвели итоги уникального творческого конкурса для детей и подростков.

Фестиваль «Будущее Поморья» состоялся в регионе впервые. Его цель – открыть в музыкальном пространстве Русского Севера новые имена. Второй отборочный тур конкурса проходил в Архангельске, Котласе и Няндоме.

— В силу разных причин не все талантливые дети участвуют в профессиональных конкурсах. «Будущее Поморья» позволит таким ребятам раскрыться, попасть «под крыло» наставников, которые помогут им в реализации и развитии творческих способностей, – отметила министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

Для юных самородков фестиваль станет достойной стартовой и образовательной площадкой, что очень важно в становлении настоящего артиста, уверена министр.

В состав жюри конкурса, кроме Вероники Яничек, вошли директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова, артисты Поморской филармонии, опытные преподаватели музыкальных дисциплин.

— Итоги конкурсной программы фестиваля – это 22 победителя в номинации «Инструментальное исполнительство». Ещё 12 юных северян признаны лучшими в номинации «Вокал», – рассказала директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова. – Все они пройдут бесплатное трёхдневное обучение в творческой школе у известных российских мастеров на базе нашего учебного заведения.

Среди лучших отмечены участники из Архангельска, Северодвинска, Вельска, Коноши, Каргополя, Плесецка, Котласа, Няндомы, Красноборска.

Организаторы фестиваля выразили надежду, что в будущем все его победители пополнят творческий резерв профессиональных музыкантов Поморья, а их деятельность окажет благотворное влияние на развитие культуры и искусства нашего региона.

Предполагается, что конкурс станет постоянным и будет проводиться каждые два года.

Кульминационным событием фестиваля «Будущее Поморья» в 2017 году станет участие юных артистов в гала-концерте, который запланирован на ноябрь.

Министерство культуры Архангельской области