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«Команда 29»: молодёжь возьмется за развитие адаптивной физкультуры и городских парковок

26 июня 12:15 Молодежь События Спорт Транспорт

Обнародована информация ещё о двух кейсах, которые будут решать участники девятого регионального молодёжного образовательного форума «Команда 29».

Заказчиком кейса «Развитие адаптивной физической культуры для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья» выступили региональное агентство по спорту и социальный кластер Архангельской области .

Участникам форума предлагается разработать модель создания среды для занятия адаптивной физической культурой, сформировать перечень событий и мероприятий по мотивации людей с ограниченными возможностями к занятию спортом, определить возможные источники привлечения ресурсов для этих целей.

— Лучшие решения будем реализовывать в муниципалитетах, а ребят, которые проявят себя, будем рассматривать в качестве потенциальных работников сферы Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.физической культуры как в региональных учреждениях, так и на местах, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В проектную команду по решению кейса ждут студентов старших курсов медицинских и педагогических направлений подготовки, тренеров и педагогов, а также участников социальных проектов.

Руководитель социального кластера Поморья Юлия Ковалёва пояснила:

«Сегодня из 100 000 зарегистрированных людей с ОВЗ на территории Архангельской области только 7 % занимаются адаптивной физической культурой. Зачастую такие люди даже не знают, что поблизости есть подходящие площадки. Между тем в прошлом году мы открыли в Архангельске первую площадку по занятию параворкаутом на территории школы №1, есть и спортивные клубы, готовые развивать адаптивный спорт». 

Решить проблему парковок

Кейс «Организация платных парковочных мест в городе Архангельске» заказала форумчанам администрация областного центра.

Предлагается попытаться решить проблему организации стоянки транспорта в наиболее загруженных автомобилями зонах Архангельска и разработать проект бизнес-модели платных парковок.

С каждым годом число автомобилей в нашем городе возрастает. Существующие парковочные места, особенно в центре города, не справляются со своей задачей, – подчеркнул директор департамента градостроительства администрации МО «Город Архангельск» Михаил Елагин. – Этот кейс направлен на решение комплекса проблем, связанных с высокой загруженностью улично-дорожной сети.

К работе в проектной группе приглашаются северяне в возрасте от 18 до 30 лет, обучавшиеся или обучающиеся по направлениям: юриспруденция, архитектура, экономика и PR.

Напомним, форум «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В форуме примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области.

В этом году форум будет работать исходя из новой концепции, которая подразумевает работу проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона.

Одним из разработчиков образовательной части форума совместно с областным Домом молодёжи выступила Корпорация развития Архангельской области.

Для того, чтобы принять участие в региональном молодёжном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодежный центр»

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