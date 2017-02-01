Учреждения УФСИН Поморья выпускают более 600 наименований продукции

Поиску новых возможностей использования производственного потенциала учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории региона, было посвящено рабочее совещание при губернаторе Архангельской области Игоре Орлове.

В обсуждении приняли участие начальник управления ФСИН по Архангельской области Алан Купеев, глава Архангельска Игорь Годзиш, руководители исполнительных органов государственной власти региона, руководители учреждений УФСИН и представители общественных организаций.

Интерес к экономическому потенциалу учреждений УФСИН не случаен. С одной стороны, они вносят свой вклад в формирование регионального бюджета: по итогам прошлого года объём платежей по налогу на доходы физических лиц приблизился к отметке 500 миллионов рублей.

С другой стороны, промышленный комплекс, сформированный на базе учреждений УИС, играет заметную роль в экономике региона: лесозаготовке и лесопереработке, легкой промышленности, агропроме. Активно развиваются производство мобильных и модульных зданий, строительных материалов и даже металлообработка.

— По итогам 2016 года учреждения выпустили около 600 наименований различной продукции почти на 800 миллионов рублей, – рассказал начальник УФСИН по Архангельской области Алан Купеев.

Экономический эффект плюс социальная адаптация

Вместе с тем, как было отмечено в ходе совещания, потенциал учреждений УИС пока недостаточно активно используется для выполнения работ или услуг в рамках муниципальных или государственных заказов.

Уже задействованные производственные возможности учреждений УФСИН показали участникам совещания– Есть серьезные возможности для дальнейшего развития, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Мы должны выстроить отношения и помочь с позиционированием продукции на рынке.

Не менее важен и другой аспект взаимодействия органов власти и уголовно-исполнительной системы: ресоциализация осужденных, их адаптация в обществе, в том числе и через профессиональное обучение в период отбывания наказания.

Сейчас обучение ведется в девяти профессиональных образовательных учреждениях по 50 программам. Ежегодно рабочую профессию получают около 3000 осужденных по специальностям, востребованным не только на производстве и рабочих объектах исправительных учреждений, но и на региональном рынке труда.

Поддержать на областном уровне

— Люди, которые освобождаются из мест заключения, должны снова становиться частью общества, должны понимать, что они востребованы, – подчеркнул Игорь Один из аспектов взаимодействия органов власти и УИС – ресоциализация осужденныхОрлов. – Эта задача уже успешно решается – полученные трудовые навыки, рабочие специальности позволяют людям, отбывшим наказание, легче «встроиться» в новую жизнь.

По итогам совещания глава Поморья дал ряд конкретных поручений, направленных на активизацию взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и УФСИН.

В частности, поручено разработать меры, направленные на рост объёмов сбыта продукции, а также на поддержку промышленного и аграрного производства на базе учреждений уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области