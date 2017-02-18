Предприятия Поморья приглашают на конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

На территории Архангельской области стартовал первый этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса осуществляется на бесплатной основе.



В 2017 году номинации конкурса определены с учетом приоритетов социальной политики и предусматривают направления деятельности организаций – участников конкурса по решению социальных задач. Подробнее о номинациях и условиях участия можно узнать здесь.

— Все номинации, за исключением номинаций «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и «Малая организация высокой социальной эффективности», разделены на производственную и непроизводственную сферы, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области до 1 июня 2017 года.

За дополнительной о порядке проведения регионального этапа конкурса можно обращаться в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, корп. 1, кабинеты № 511, № 512, телефон/факс: (8182) 41-08-81, e-mail: pushkina@dvinaland.ru.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области