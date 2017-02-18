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Предприятия Поморья приглашают на конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

18 февраля 12:15 Труд

На территории Архангельской области стартовал первый этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса осуществляется на бесплатной основе.

В 2017 году номинации конкурса определены с учетом приоритетов социальной политики и предусматривают направления деятельности организаций – участников конкурса по решению социальных задач. Подробнее о номинациях и условиях участия можно узнать здесь.

— Все номинации, за исключением номинаций «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и «Малая организация высокой социальной эффективности», разделены на производственную и непроизводственную сферы, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области до 1 июня 2017 года.

За дополнительной о порядке проведения регионального этапа конкурса можно обращаться в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, корп. 1, кабинеты № 511, № 512, телефон/факс: (8182) 41-08-81, e-mail: pushkina@dvinaland.ru.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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