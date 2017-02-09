В кадастровой палате заработал антикоррупционный телефон доверия

Противодействие коррупции, повышение информационной открытости и понятности осуществляемых государственных функций является одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности Росреестра.

Одним из способов достижения такой открытости в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу стало открытие телефона доверия по вопросам противодействия коррупции.

По бесплатному номеру телефона доверия 8(8182) 21-53-67 граждане и юридические лица могут обратиться с сообщениями о фактах коррупционных проявлений и конфликта интересов в действиях работников филиала, а также сообщить о фактах несоблюдения сотрудниками филиала ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.



Прием сообщений по телефону доверия производится ежедневно в режиме работы филиала. При обращении на телефон доверия абонент в обязательном порядке сообщает сведения о себе.

В случае, если заявитель не желает представиться и сообщить о себе необходимые данные, обращение расценивается как анонимное. Оно подлежит рассмотрению, но ответа не требует. При необходимости полученная информация учитывается в работе филиала.

Телефон доверия не является телефоном экстренной службы. Каждый звонок регистрируется, затем сообщение анализируется и, при наличии сведений коррупционного характера, в течение одного рабочего дня с момента поступления, информируется руководство филиала.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО