Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В кадастровой палате заработал антикоррупционный телефон доверия

9 февраля 17:30 Борьба с коррупцией

Противодействие коррупции, повышение информационной открытости и понятности осуществляемых государственных функций является одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности Росреестра.

Одним из способов достижения такой открытости в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу стало открытие телефона доверия по вопросам противодействия коррупции.

По бесплатному номеру телефона доверия 8(8182) 21-53-67 граждане и юридические лица могут обратиться с сообщениями о фактах коррупционных проявлений и конфликта интересов в действиях работников филиала, а также сообщить о фактах несоблюдения сотрудниками филиала ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.

Прием сообщений по телефону доверия производится ежедневно в режиме работы филиала. При обращении на телефон доверия абонент в обязательном  порядке сообщает сведения о себе.

В случае, если заявитель не желает представиться и сообщить о себе необходимые данные, обращение расценивается как анонимное. Оно подлежит рассмотрению, но ответа не требует. При необходимости полученная информация учитывается в работе филиала.

Телефон доверия не является телефоном экстренной службы. Каждый звонок регистрируется, затем сообщение анализируется и, при наличии сведений коррупционного характера, в течение одного рабочего дня с момента поступления, информируется руководство филиала.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО

Общество

9 февраля

В кадаст­ро­вой пала­те зарабо­тал антик­ор­рупци­он­ный теле­фон доверия

9 февраля

Про­ект тер­рито­риаль­ной схемы по обраще­нию с отхода­ми раз­мес­тят в откры­том доступе

9 февраля

Startup Tour: из Скол­ково – в Архан­гельск

9 февраля

Выплаты за вол­ков будут про­дол­жены

9 февраля

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: от основ элект­ро­мон­тажа до моле­кул­яр­ной кухни

9 февраля

12 фев­раля в Архан­гель­ске прой­дёт День зим­них видов спорта

9 февраля

Миха­ил Иса­ков стал брон­зовым при­зё­ром все­рос­сийск­их сорев­нова­ний по пуле­вой стрельбе

9 февраля

Тре­тий в Поморье: час­тный дет­ский сад откры­лся в Архан­гель­ске

9 февраля

В Поморье тор­жест­вен­но откры­лось пер­венство Рос­сии по лыж­ным гонкам

9 февраля

«Олим­пийс­кое приз­на­ние» в честь празд­но­ва­ния Дня зим­них видов спорта

9 февраля

Севе­ряне – при­зёры пер­венства СЗФО в Рес­пуб­лике Коми

9 февраля

Новую набе­реж­ную постро­ят в Соломбале

8 февраля

В Поморье отмети­ли День рос­сийс­кой науки

8 февраля

9 фев­раля сос­то­ит­ся пер­вый домаш­ний матч «Вод­ника» в чем­пи­она­те России

8 февраля

Тех­нич­ес­кий деле­гат феде­ра­ции лыж­ных гонок Рос­сии высоко оце­нил уро­вень сорев­нова­ний в «Мали­нов­ке»

8 февраля

«Почта Рос­сии» осва­ивает новый формат

8 февраля

Жен­щины и дети в труд­ной ситу­ации могут рас­счи­тывать на социаль­ную помощь

8 февраля

Сбор­ная Вель­ского райо­на – победи­тель Бело­мор­ских игр

8 февраля

Пер­мяк Павел Соловьев – чем­пи­он сво­бод­ного стиля в «Мали­нов­ке»

Похожие новости

9 февраля Общество

В кадаст­ро­вой пала­те зарабо­тал антик­ор­рупци­он­ный теле­фон доверия

25 января Общество

Выяв­лено неце­ле­вое исполь­зова­ние средств при стро­итель­стве лыже­рол­лер­ной трас­сы в Устья­нс­ком районе

21 декабря Общество

Семи­нар по про­фил­ак­тике кор­руп­ции в сфере гос­заку­пок про­шёл в Архан­гель­ске

12 декабря Общество

Поморье занима­ет лиди­ру­ющие пози­ции в стра­не по про­зрач­нос­ти гос­заку­пок

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия